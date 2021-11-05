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工銀前上海行長貪逾億 自招性侵32女下屬

中國新聞組／北京5日電
被判無期徒刑的前工商銀行前上海分行行長顧國明，被揭發性侵32名女性下屬。(取材自微博)
被判無期徒刑的前工商銀行前上海分行行長顧國明，被揭發性侵32名女性下屬。(取材自微博)

中共中紀委官網及中國媒體揭露，涉貪被判無期徒刑的前中國工商銀行前上海分行行長顧國明，涉及性侵32名女性下屬，總計受賄金額達人民幣1.36億餘元（約2100萬美元）。

中央社報導，顧國明是在2019年6月6日被查落馬，同年11月20日被「雙開」（開除黨籍及公職）。今年8月12日被上海第一中級人民法院以受賄罪一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，受賄違法所得全數追繳上繳國庫。

中紀委官網2日發布「信貸腐敗緣何多發」的文章，分別提及顧國明及中國工商銀行重慶分行副行長謝明的涉案情節。其中指出，顧國明1989年即在中國工商銀行上海分行工作，2002年升任副行長，2015年升任行長，直到2019年落馬。而他自2008年起就開始收受賄賂，「人生軌跡出現拐點」。

據了解，顧國明利用分管銀行授信審批部、信貸管理部、主持全行工作等職務便利，為相關單位和個人在辦理融資貸款、專案配資、承攬工程等事項上牟取利益，受賄財物共計折合1.36億餘元。

報導指出，顧國明善於扮演「兩面人」，透過期權腐敗、代持等方式貪得「不動聲色」；而以貸謀私往往需要上下勾結、左右串通、多環節配合。他在主掌的關鍵職位培植安插自己人，形成「一條龍」腐敗。

另據財新網報導，長期在上海分行掌權的顧國明，被視為上海金融圈的大老級人物，任內以「潛規則」對數十名女性下屬性侵。而他落馬後，主動招供有32名女性下屬被他性侵。

中國 性侵 工作

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