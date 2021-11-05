我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

遭虐? 湖南女嬰住垃圾堆吃剩飯、臉上蒼蠅亂飛

中國新聞組／北京5日電
網傳視頻顯示，女嬰躺在雜物中，有蒼蠅在臉上爬行（取材自紅星新聞）
網傳視頻顯示，女嬰躺在雜物中，有蒼蠅在臉上爬行（取材自紅星新聞）

湖南永州江永縣近日流傳一個視頻，一名4個月大的女嬰睡垃圾堆吃剩飯，身體有水腫，部分皮膚潰爛，懷疑遭受虐待。視頻曝光後，鄉政府已與縣民政部門對接，將黃男的小孩暫時安排由民政局福利院撫養。

來源：YouTube

九派新聞報導，網傳視頻中，一女嬰躺在地面一堆衣物上，穿著破舊，時不時有蒼蠅飛到臉上。下雨天，女嬰被一男子放在三輪車上的廢棄紙箱，用雨衣蓋著，看起來非常狼狽，令人揪心。

女嬰家中的環境。（取材自紅星新聞）
女嬰家中的環境。（取材自紅星新聞）

江永縣婦聯工作人員稱，視頻中的女嬰5個多月大，推著三輪車的是孩子親生父親黃男，家裡有一大一小兩個孩子，妻子患精神疾病，沒有工作能力，唯一經濟來源靠黃男收破爛賺錢。女嬰本人不算瘦弱，「長得還不錯」，也沒有水腫或皮膚潰爛，喝的是奶粉，並非如網傳「用泔水餵養」。相關部門已為孩子做過相關檢查，目前孩子身體健康。

此外，工作人員稱，黃男工作時會帶上孩子，才有了孩子睡在垃圾堆裡的視頻。黃男家中有田地，在後院餵養家禽，但幾乎從不打掃衛生；家中堆滿垃圾，異味讓鄰居想搬家。黃男生活雖邋遢，但並沒有餵食孩子垃圾，且具備撫養能力，縣府目前暫不考慮為女嬰另尋監護人。

不過稍晚，紅星新聞報導，江永發布官方微博3日再對此事發布通報指出，縣委、縣政府領導高度重視，經調查，黃男的大女兒5歲，讀幼兒園一切正常；小女兒健康狀況正常，主要餵食愛心人士捐贈的奶粉。網民反映黃男不會帶小孩的情況部分屬實。

縣婦聯調查走訪認為，女嬰健康狀況總體良好，未發現黃男有虐待女兒的行為。（取材自紅...
縣婦聯調查走訪認為，女嬰健康狀況總體良好，未發現黃男有虐待女兒的行為。（取材自紅星新聞）

縣直有關部門以及鄉、村組織，非常關心他們的生活情況，已對黃男家庭採取多種幫扶措施。縣委、縣政府要求，縣直有關部門、源口瑤族鄉政府要依法依規督促黃男正確履行法定監護人職責，確保小孩有良好的生活教育環境。目前，鄉政府已與縣民政部門對接，黃男的小孩暫由民政局福利院撫養。

工作 福利 教育

上一則

賣身抵債 網紅柴犬500元起拍 「天價」16萬元成交

下一則

復旦教授獲頒國家自然科學一等獎…證書竟放布袋

延伸閱讀

湖南女住宿 換2房均搜出攝像頭 酒店：我們也是受害者

湖南女住宿 換2房均搜出攝像頭 酒店：我們也是受害者
湖南官員戴「愛馬仕皮帶」惹議 急澄清是地攤假貨

湖南官員戴「愛馬仕皮帶」惹議 急澄清是地攤假貨
中國電動車主「十一」高速公路充電 排了5個小時

中國電動車主「十一」高速公路充電 排了5個小時
遊客未買30元門票被阻 反罵湖南苗寨景區「窮怕了」

遊客未買30元門票被阻 反罵湖南苗寨景區「窮怕了」

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆