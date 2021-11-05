遭虐? 湖南女嬰住垃圾堆吃剩飯、臉上蒼蠅亂飛

網傳視頻顯示，女嬰躺在雜物中，有蒼蠅在臉上爬行（取材自紅星新聞）

湖南永州江永縣近日流傳一個視頻，一名4個月大的女嬰睡垃圾堆吃剩飯，身體有水腫，部分皮膚潰爛，懷疑遭受虐待。視頻曝光後，鄉政府已與縣民政部門對接，將黃男的小孩暫時安排由民政局福利 院撫養。

來源：YouTube

九派新聞報導，網傳視頻中，一女嬰躺在地面一堆衣物上，穿著破舊，時不時有蒼蠅飛到臉上。下雨天，女嬰被一男子放在三輪車上的廢棄紙箱，用雨衣蓋著，看起來非常狼狽，令人揪心。

女嬰家中的環境。（取材自紅星新聞）

江永縣婦聯工作 人員稱，視頻中的女嬰5個多月大，推著三輪車的是孩子親生父親黃男，家裡有一大一小兩個孩子，妻子患精神疾病，沒有工作能力，唯一經濟來源靠黃男收破爛賺錢。女嬰本人不算瘦弱，「長得還不錯」，也沒有水腫或皮膚潰爛，喝的是奶粉，並非如網傳「用泔水餵養」。相關部門已為孩子做過相關檢查，目前孩子身體健康。

此外，工作人員稱，黃男工作時會帶上孩子，才有了孩子睡在垃圾堆裡的視頻。黃男家中有田地，在後院餵養家禽，但幾乎從不打掃衛生；家中堆滿垃圾，異味讓鄰居想搬家。黃男生活雖邋遢，但並沒有餵食孩子垃圾，且具備撫養能力，縣府目前暫不考慮為女嬰另尋監護人。

不過稍晚，紅星新聞報導，江永發布官方微博3日再對此事發布通報指出，縣委、縣政府領導高度重視，經調查，黃男的大女兒5歲，讀幼兒園一切正常；小女兒健康狀況正常，主要餵食愛心人士捐贈的奶粉。網民反映黃男不會帶小孩的情況部分屬實。

縣婦聯調查走訪認為，女嬰健康狀況總體良好，未發現黃男有虐待女兒的行為。（取材自紅星新聞）

縣直有關部門以及鄉、村組織，非常關心他們的生活情況，已對黃男家庭採取多種幫扶措施。縣委、縣政府要求，縣直有關部門、源口瑤族鄉政府要依法依規督促黃男正確履行法定監護人職責，確保小孩有良好的生活教育 環境。目前，鄉政府已與縣民政部門對接，黃男的小孩暫由民政局福利院撫養。