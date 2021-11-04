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領導子女或單親… 山西小學依家庭背景將學生分成11類

中國新聞組╱北京4日電
原平市第一小學某班級對學生進行家庭情況調查，並在統計表格中將學生分為11類。（取材自微博）
原平市第一小學某班級對學生進行家庭情況調查，並在統計表格中將學生分為11類。（取材自微博）

山西忻州原平市一所小學，有老師根據家庭背景，將學生畫分為三六九等，包括「領導子女」、「家長有犯罪前科的學生」等，引發關注。對此，官媒《半月談》雜誌發表文章指，與教學工作關係不大的信息，校方沒有必要收集。

香港01報導，原平市第一小學某班級對學生進行家庭情況調查，並將學生分為11類，包括「女學生」、「家庭離異單親學生」、「輟學學生」、「領導子女」、「企業老闆子女」、「權勢壟斷部門子女」、「家長有犯罪前科的學生」、「學習不好成績差的學生」、「外地來、各種關係過來的學生」、「談戀愛的學生」、「家長有信教的學生」。

事件在網路傳播後，引發熱議。報導指出，有網民稱，「明面上說不會區別對待，暗地裡也會區別對待」、「班主任只是學校意願的執行者而已，現在到反而成了背鍋俠」、「11類，也是很細致了。一般人想不出來」。

有媒體轟校方作法，打臉「有教無類」，並指幫學生「貼標籤」，不僅會讓一些孩子受到傷害或者產生攀比心，也會讓人擔心「學校會不會拜高踩低、看人下菜碟？」若如此，還會加劇「拚爹娘」的不良風氣、破壞教育的公平和秩序。

校方表示，已停止調查學生家庭情況，部分班主任未正確領會會議精神，該做法欠妥，已對其批評警告。而原平市教育科技局亦發布文件，對該校進行通報批評，並問責處罰4人。

據報導，對於事件，《半月談》雜誌發表文章稱，家校收集學生家長的個人信息，確實有助於更好地管理學生和開展教學工作，但收集家長職務等和教學工作關係不大的信息，的確沒有必要。

文章又指，學校收集家長職務信息還存在諸多隱患，如滋生腐敗、洩露學生和家長隱私，以及影響教學公平等。很難保證，在知曉學生家長職務信息的情況下，所有教師仍然能夠在教學中做到一視同仁，堅持有教無類。

《半月談》雜誌指，收集家長職務等和教學工作關係不大的信息，的確沒有必要。（視頻截...
《半月談》雜誌指，收集家長職務等和教學工作關係不大的信息，的確沒有必要。（視頻截圖）

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