鄭州恐怖電梯奪命… 外送員急關門 老嫗被夾拖行慘死

7旬老太被電梯門夾住拖行身亡，涉事電梯曾多次報修。（取材自封面新聞）

河南鄭州 一小區發生電梯奪命意外，一名外送員到大樓送餐，疑似因為太心急，沒看到後面有一名70多歲的老奶奶就按了關門鈕，老奶奶慘遭電梯門夾住後上升拖行，最後不幸跌落電梯縫隙慘死。

半島晨報報導，這起事件發生於10月28日上午鄭州的一處社區，電梯監視器畫面顯示，一名外送員先行走入電梯，急匆匆的按了關門鈕，疑似沒發現身後還有老奶奶跟著，老婦當場被電梯門夾住，外送員見狀趕緊按下開門鍵，但門卻突然彈開且電梯失控上升，老婦反應不及，瞬間跌進電梯縫隙。

事發時，老婦手臂拍打電梯地板求救，電梯內一名居民和外賣小哥曾試圖搶救老婦，但最後無效，只好等消防人員到場處理，直到下午3時老婦才被救出，但已成冰冷的遺體，且腰部前後側嚴重受傷。

據報導，老婦的女婿張先生表示，「外送員和被困鄰居解救出來了，說老太太腰部被擠壓，噴吐了兩口血，後來就不行了」。

據悉，這次的電梯意外並不是首次，家屬稱，小區電梯使用十幾年老化嚴重。其他業主及電梯維保公司表示，事發電梯曾多次出現故障保修，隔壁樓棟電梯還曾發生過17樓急墜至地下一樓的險情。11月2日傍晚，業主稱又有其他電梯發生故障。

小區物業表示，小區共有48部電梯，涉事電梯目前已封閉，其他電梯做了全部排查暫無隱患，具體案件調查已有調查組跟進。