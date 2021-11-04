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3歲童景區撒尿遭踹 母與路人互毆竟墜深崖

中國新聞組／北京4日電
事發涼亭下是懸崖。（取材自封面新聞）
事發涼亭下是懸崖。（取材自封面新聞）

3歲兒童在景區隨地撒尿，一名女子經過時怒罵「沒教養」，兒童母親不滿兒子遭訓斥與對方扭打，爭吵過程中，女子丈夫推了媽媽一下，導致媽媽墜崖，全身多處擦傷。媽媽事後怒告女子丈夫故意傷害罪，但近日判決出來，女子丈夫罪刑不成立，男童母親將上訴。

封面新聞報導，事發在2020年4月，浙江一對夫妻帶著孩子到莫干山景區遊玩，但孩子忍不住尿意竟當場撒尿，路邊經過的一名女子看到後，抱怨「誰家孩子這麼沒教養」。男童母親盧女士表示自己聽到這句話，扭頭發現孩子蹲在地上，就趕忙上前想制止孩子，但孩子已經尿完了。

女子又罵「也不知道是什麼樣的父母生出這樣的孩子」，徹底惹怒盧女，雙方爆發肢體衝突。盧女稱該名女子要離開時，竟又踹了兒子一腳，兩位女士又開始在附近涼亭互毆。

據報導，盧女稱當時她在過程中，扶著涼亭柱子站上長椅上，試圖踢向對方，而女子丈夫當初在台階那裡，已經推了他一次，沒想到女子丈夫在涼亭的時候，明顯帶著情緒，又朝她胸腹部推了一把，導致她直接就從欄杆掉落懸崖，被送醫搶救後，住院8個月，被鑑定為背部輕傷一級。

盧女稱，懸崖深約20公尺，她摔下後所幸有樹木阻擋，否則可能就喪命了；女子丈夫曾提議賠償她140萬人民幣，但盧女拒絕，並提告女子丈夫故意傷害罪。

法官審理時認為，從現場監視器畫面來看，媽媽抬腿踢向女子丈夫時，雙腿因欄杆限制無法向後移動，身體難以保持平衡，後來才會向涼亭外跌落。而且女子丈夫並非衝突雙方，也非激化矛盾者，伸手隔擋的行為是為保護女子，主觀上不具有傷害他人的故意，因此最終判女子丈夫不構成故意傷害罪。

事發涼亭下是懸崖。（取材自封面新聞）
事發涼亭下是懸崖。（取材自封面新聞）
盧女士背上傷情。（取材自封面新聞）
盧女士背上傷情。（取材自封面新聞）

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