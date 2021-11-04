四川幼教師打癲癇兒 母上網訴苦反挨批「不懂感恩」

何女士母親表示，兒子從幼兒園回家後，屁股上有明顯被打的紅色印記。（取材自紅星新聞）

四川江油一名家長日前在網上控訴自己患有腦癇症的孩子，於今年6月在幼兒園被老師虐待，老師還在家長群發動其他學生家長對其群攻，有家長更反指她「一點都不懂得感恩」等，警方目前已介入調查。

新京報報導，學生家長何女士表示，孩子今年6歲，患有腦癇症，也有智力殘疾，2020年8月開始在江油市一間為殘疾兒童提供康復訓練的「小時光幼兒園」上學。起初，孩子很喜歡上學，但今年換了代班老師後卻明顯不願意去學校。

何女士稱，6月29日她發現孩子屁股上有類似竹條打出來的紅印，當天晚上孩子癲癇也發作。何女士向園長詢問，園長發來三張和當事老師的聊天截圖，表示涉事老師承認因為孩子失禁，於是打了他。

何女士事後未有報警，只要求老師簽下一份保證書及道歉信。上月29日，何女士在網上看到當地發生虐兒新聞後，便留言評論提及自己孩子被打的經歷，結果被幼兒園老師看到。

何女士提供的截圖顯示，老師在家長群中發文稱，「赫赫媽媽在江油論壇上說我們虐待赫赫，之前確實因為大便的問題老師打了赫赫的屁股，後來特別後悔，還給他們家寫了道歉信和保證書，現在又在論壇裡說那些。」有家長回覆「這家人都是腦殘，老師為他家孩子付出了那麼多，就這麼點事情一直逮著不放」、「一點都不懂得感恩。」

對於打人事件，幼兒園園長表示，當時老師已承認錯誤並向家長道歉，學校也已經對當事老師進行處理，雙方已達成諒解。但對於當事老師怎麼處理，園長則說不方便透漏。

對此何女士稱，她只是在網上評論，看到自己被指責後才決定發文。江油市城北派出所亦已介入事件，目前仍在調查中。