狼師猥褻15幼女200次 妻眼中的「好老公」被判死緩

江蘇鹽城一小學班主任傳出猥褻15名幼女達200多次，一審被判死緩；圖為示意圖。（取材自pixabay）

江蘇省鹽城市響水縣某小學擔任班主任兼語文的A姓男老師，竟對學校學生伸出魔爪，猥褻15名幼女200多次，A男落網後，自認罪行不可原諒，請求判處自己死刑；一審判處A男死刑，緩期2年執行。

現代快報報導，A男與妻同校工作 ，他是妻子眼中的好丈夫，A男的罪行暴露，她不敢相信，丈夫在自己眼皮底下做了這麼多違法犯罪的事。她說：「 我們夫妻關係很好，他平時為人很好，沒聽說和別人有矛盾。在老公被抓進去的前幾天，他曾跟我說他打女學生屁股，女學生家長要他賠10萬元，否則報警，後來嫌錢太多就沒談好。」

報導指出，法院審理查明，2017年9月至2020年7月，A姓男老師利用自己班主任兼語文老師的身分，對小紅等3人實施了共計20次強奸犯罪行為，對小紅等15人實施了230餘次的猥褻犯罪行為；在案發時，她們平均不滿14周歲，初次遭受性侵 時均不滿12周歲。

案發後，有證人表示，他看到A姓男老師經常在課桌旁摸女生，班上的女生被他用這種方式幾乎都摸過了，A姓男老師經常喊小紅和小萍去教學樓的3樓教室和樓梯口。

報導稱，還有證人表示，在他們四年級的時候，A姓男老師經常喊小紅和小萍去食堂打掃衛生，有時也會喊其他人，具體做什麼不清楚。經常看到A姓男老師在上語文課的時候喊小紅和小萍去他的宿舍，理由一般是拿試卷。「她倆剛出去，A姓男老師就跟著出去。等她倆進教室後一會，A姓男老師才進教室。A姓男老師經常喊女同學到講台上回答問題，一般情況下，A姓男老師坐在凳子上，女同學站在他身邊，從來不叫男同學去。」