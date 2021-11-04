我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

狼師猥褻15幼女200次 妻眼中的「好老公」被判死緩

中國新聞組╱北京4日電
江蘇鹽城一小學班主任傳出猥褻15名幼女達200多次，一審被判死緩；圖為示意圖。（取材自pixabay）
江蘇鹽城一小學班主任傳出猥褻15名幼女達200多次，一審被判死緩；圖為示意圖。（取材自pixabay）

江蘇省鹽城市響水縣某小學擔任班主任兼語文的A姓男老師，竟對學校學生伸出魔爪，猥褻15名幼女200多次，A男落網後，自認罪行不可原諒，請求判處自己死刑；一審判處A男死刑，緩期2年執行。

現代快報報導，A男與妻同校工作，他是妻子眼中的好丈夫，A男的罪行暴露，她不敢相信，丈夫在自己眼皮底下做了這麼多違法犯罪的事。她說：「 我們夫妻關係很好，他平時為人很好，沒聽說和別人有矛盾。在老公被抓進去的前幾天，他曾跟我說他打女學生屁股，女學生家長要他賠10萬元，否則報警，後來嫌錢太多就沒談好。」

報導指出，法院審理查明，2017年9月至2020年7月，A姓男老師利用自己班主任兼語文老師的身分，對小紅等3人實施了共計20次強奸犯罪行為，對小紅等15人實施了230餘次的猥褻犯罪行為；在案發時，她們平均不滿14周歲，初次遭受性侵時均不滿12周歲。

案發後，有證人表示，他看到A姓男老師經常在課桌旁摸女生，班上的女生被他用這種方式幾乎都摸過了，A姓男老師經常喊小紅和小萍去教學樓的3樓教室和樓梯口。

報導稱，還有證人表示，在他們四年級的時候，A姓男老師經常喊小紅和小萍去食堂打掃衛生，有時也會喊其他人，具體做什麼不清楚。經常看到A姓男老師在上語文課的時候喊小紅和小萍去他的宿舍，理由一般是拿試卷。「她倆剛出去，A姓男老師就跟著出去。等她倆進教室後一會，A姓男老師才進教室。A姓男老師經常喊女同學到講台上回答問題，一般情況下，A姓男老師坐在凳子上，女同學站在他身邊，從來不叫男同學去。」

性侵 工作

上一則

複製誠品模式 網紅書店「言几又」爆發不出工資欠貨款

下一則

要審查課程 英國知名寄宿學校撤出中國

延伸閱讀

台大首位女學生是她？「你認識她嗎」線上展覽揭密

台大首位女學生是她？「你認識她嗎」線上展覽揭密
Deepfake引用A片換臉 片商提告侵權勝敗難料

Deepfake引用A片換臉 片商提告侵權勝敗難料

檢舉高官立大功 山西「10億巨貪」張中生逃過死刑

檢舉高官立大功 山西「10億巨貪」張中生逃過死刑
克萊蒙33歲媽 殺死18月大幼女後自殺

克萊蒙33歲媽 殺死18月大幼女後自殺

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明
一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？

一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？