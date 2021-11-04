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「誠信」傑出青年變老賴 江西懸賞920萬抓人

中國新聞組／北京4日電
男子林業霖被法院懸賞近千萬元，他曾獲當地十大傑出青年。（贛州市中級人民法院截圖）
男子林業霖被法院懸賞近千萬元，他曾獲當地十大傑出青年。（贛州市中級人民法院截圖）

將「誠信」當作座右銘的年輕企業家，如今卻淪為「老賴」。曾被評為贛州十大傑出青年的明星企業家林業霖，因拒不履行生效法律文書所確定的義務例如欠薪等，遭江西贛州市中級人民法院懸賞追拿，賞金高達最高達920萬（人民幣，下同，約143.7萬美元），引起網友議論。

澎湃新聞報導，贛州市中級人民法院公告指出，林業霖因拒不履行生效法律文書所確定的義務，遭申請執行人「江西利卓工程建設有限公司」提出懸賞執行的申請。林業霖未履行標的金額9219萬7008元（約1440萬美元），凡舉報被執行人藏匿、轉移的財產線索，使案件得以執行的，依法可按執行到位金額的10%，給予獎勵。

據報導，林業霖是鑫業集團有限公司董事長兼總經理，林業霖出身農村青年，在短短十年間建立起一個下轄八個子公司的鑫業集團，注冊資本近3億元，更曾被評為「贛州十大傑出青年」。

今年8月，贛州市中級人民法院發布公告，公開選任鑫業地產集團有限公司、鑫業集團有限公司的破產管理人。

破產清算公告披露，鑫業地產集團有限公司對外負債約3.3億元，涉及執行案件34件。啟信寶信息顯示，2018年至今，林業霖已被出具18個限消令。中國執行信息公開網則顯示，林業霖 10次被列為失信被執行人。

林業霖成為擁有數億資產的明星企業家，還曾組建江西唯一的一家職業籃球俱樂部，贛州當地媒體2011年的一篇文章曾介紹，林業霖的座右銘是「有今天的誠信才會有明天的市場」，不料該俱樂部2015年爆出欠薪問題。江西鑫業男籃球員蘇和超逸爆料，球隊自 2014年3月就一直拖欠球員、教練及工作人員工資及獎金，總額達200餘萬元。

據當地媒體報導，贛州市勞動保障部門當年介入調查，表示俱樂部欠薪情況屬實。此外，鑫業集團的欠薪對象還不止籃球隊員，其下屬多家子公司都存在拖欠員工薪水的情況。

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