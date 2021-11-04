機場1碗餛飩58元嫌貴 男子把辣油、醋倒碗裡洩憤

機場餛飩一碗58元人民幣，有男子嫌太貴，氣到把桌上辣椒和醋全倒碗裡。（視頻截圖）

一名男子日前在西藏拉薩機場 用餐，點了一碗餛飩湯後發現竟然要價58元人民幣（約9美元），讓他覺得太不划算，於是怒把餐桌上給客人自行添加的辣椒油和醋整罐倒進碗裡，想讓這碗麵多一些價值。男子將過程拍成視頻放上網，卻引來網民留言吐槽：「你這是傷敵一千自損八百，這東西既不值錢又傷胃啊。」

新聞坊舉報報導，視頻中，這位點了渾沌的男子不斷的把辣椒油和醋加進碗裡，還一邊抱怨價貴量少，稱「一碗餛飩要58，你咋不要580勒？辣椒都給你倒了，辣死我也要吃完，醋也給你倒完」，還稱要把隔壁桌的也拿來全放了。

最後這名男子還是沒吃飽，又多花了5塊錢（約0.78美元）買了一碗泡麵來吃。網友紛紛留言表示：「大哥，你這是傷敵一千自損八百，這東西既不值錢又傷胃，何必來這一手呢？」「大哥還是不夠精明，應該吃到最後再把這些調料放進去」。

也有網民建議，「機場、高鐵站這些地方，物價本來就比其他地方高，下次可以自備食物」。

事實上，「機場高價餐飲」時常被消費者詬病，就連明星藝人也不滿。演員劉曉慶就曾抱怨她在機場點了一碗麵、四碟小菜及一杯飲料，竟然要價90元（約14美元），還稱「記得上次是78元呀，又漲了？」之後又有一次上微博 發文說在機場吃到了一碗78元的麵，「平均每一根麵條3塊錢」、「不是吃麵，這是吃錢啊啊啊」。

報導說，不只劉曉慶，李易峰、黃曉明、巫啟賢、黃安、何兵等人均曾表示，自己有過「機場被宰」的經歷。