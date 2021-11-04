我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

機場1碗餛飩58元嫌貴 男子把辣油、醋倒碗裡洩憤

中國新聞組／北京4日電
機場餛飩一碗58元人民幣，有男子嫌太貴，氣到把桌上辣椒和醋全倒碗裡。（視頻截圖）
機場餛飩一碗58元人民幣，有男子嫌太貴，氣到把桌上辣椒和醋全倒碗裡。（視頻截圖）

一名男子日前在西藏拉薩機場用餐，點了一碗餛飩湯後發現竟然要價58元人民幣（約9美元），讓他覺得太不划算，於是怒把餐桌上給客人自行添加的辣椒油和醋整罐倒進碗裡，想讓這碗麵多一些價值。男子將過程拍成視頻放上網，卻引來網民留言吐槽：「你這是傷敵一千自損八百，這東西既不值錢又傷胃啊。」

新聞坊舉報報導，視頻中，這位點了渾沌的男子不斷的把辣椒油和醋加進碗裡，還一邊抱怨價貴量少，稱「一碗餛飩要58，你咋不要580勒？辣椒都給你倒了，辣死我也要吃完，醋也給你倒完」，還稱要把隔壁桌的也拿來全放了。

最後這名男子還是沒吃飽，又多花了5塊錢（約0.78美元）買了一碗泡麵來吃。網友紛紛留言表示：「大哥，你這是傷敵一千自損八百，這東西既不值錢又傷胃，何必來這一手呢？」「大哥還是不夠精明，應該吃到最後再把這些調料放進去」。

也有網民建議，「機場、高鐵站這些地方，物價本來就比其他地方高，下次可以自備食物」。

事實上，「機場高價餐飲」時常被消費者詬病，就連明星藝人也不滿。演員劉曉慶就曾抱怨她在機場點了一碗麵、四碟小菜及一杯飲料，竟然要價90元（約14美元），還稱「記得上次是78元呀，又漲了？」之後又有一次上微博發文說在機場吃到了一碗78元的麵，「平均每一根麵條3塊錢」、「不是吃麵，這是吃錢啊啊啊」。

報導說，不只劉曉慶，李易峰、黃曉明、巫啟賢、黃安、何兵等人均曾表示，自己有過「機場被宰」的經歷。

機場 微博

上一則

史上最貴 恒地65億美元奪香港中環海濱新地王

下一則

遭馬利武裝分子擄4月 3中國人逃脫 軍方誇「勇敢善戰」

延伸閱讀

因軍訓照被遣返 機場小黑屋成為中國留學生夢魘?

因軍訓照被遣返 機場小黑屋成為中國留學生夢魘?
圖輯／分離近600天…澳洲解除鎖國 親友機場淚擁

圖輯／分離近600天…澳洲解除鎖國 親友機場淚擁
環保團體不滿補助航空業 大鬧瑞典機場 16人被捕

環保團體不滿補助航空業 大鬧瑞典機場 16人被捕
葉門臨時首都亞丁機場附近爆炸 至少12平民喪生

葉門臨時首都亞丁機場附近爆炸 至少12平民喪生

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明