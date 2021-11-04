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彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

外媒問彭帥、張高麗不倫事件 汪文斌：非外交問題

中國新聞組／北京4日電
中國網球名將彭帥。（新華社資料照片）
中國網球名將彭帥。（新華社資料照片）

中國網球女將彭帥2日深夜在微博發千字文，自爆與相差40歲的國務院前副總理張高麗有多年不倫關係。時值六中全會前夕，時機敏感。中國外交部發言人汪文斌3日被問及彭帥事件時表示，「沒聽說過此事，這不是外交問題。」

綜合媒體報導，彭帥不倫戀引爆熱議，貼文僅20分鐘就被刪除，網管當局隨即全網封殺相關訊息，並禁止網友評論，中國體育總局也沒有對彭帥新聞作出回應。除微博完全沒有相關信息外，中國媒體也未對此進行報導，各界仍無法聯繫到當事人彭帥或張高麗現身說法。

陷入桃色風波的張高麗，一張表情始終缺乏變化的撲克臉，是中國民眾對他最深刻的印象。如今和彭帥傳出不倫戀，形成不小反差。

另據上報報導，距離六中全會開幕倒數，張高麗突然被爆出婚外情醜聞。雖然中國媒體全面噤聲，官方更毫無回應，中紀委卻突然在3日公布天津違規案件，部分案情涉及張高麗任職天津市委書記期間大力推動的房地產開發。

雖然尚無法確定中紀委此舉是否調查矛頭指向張高麗，但由於天津長期為江派天津幫勢力重要據點，張高麗也被認為江派人馬，此時通報天津紀律案件，也使婚外情醜聞因此蒙上派系鬥爭疑雲。

海外民運人士王丹質疑，張高麗被爆出不倫戀。事情本身並不出奇，張高麗是江澤民的親信，江派大將，更耐人尋味的是，為什麼國家主席習近平掌權至今，還需要大動作敲打江派人馬？事情很清楚：習近平絕對不像外界以為的那樣權力穩固。

中國此前才對嫖娼被抓的鋼琴家李雲迪進行全面封殺，如今張高麗被指控性侵、欺騙感情，卻反過來全面封殺消息。在推特，許多網友以此發文揶揄中國的雙重標準，並表示要坐等中央如何回應這個大醜聞。

前總書記趙紫陽政治秘書鮑彤引述相關報導推文譏稱：「張高麗必須是英烈。彭帥顯然犯了誹謗英烈罪。」

網管當局進行全網封殺，在網站搜尋「彭帥」、「張高麗」等關鍵字，已找不到任何關於兩人不倫的訊息。但網管越是狂刪，好奇的人就越多，許多網友改用網球、PS（彭帥）、ZGL（張高麗）等代號詢問「發生了什麼事？」網管則跟在後面繼續刪。

還有網友在知乎提問「彭于晏帥」、「彭于晏好帥」、「會有人不喜歡彭于晏嗎？」以間接隱諱的文字表達肯定彭帥的勇氣，並暗示不知情的網友翻牆看外網就知道。

彭帥 中國 習近平 張高麗

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