每個器官值多少錢？ 河南公布成人肝臟26萬、雙腎23萬

河南公布人體器官收費標準，引發各界關注。圖為示意圖。(路透資料照片)

河南 省六部門聯合發布通知，公布該省的捐獻器官收費標準，單次代收捐獻器官獲取費用，即肝臟運輸成本，比如成人肝臟指導價為26萬元（人民幣，下同，約4萬美元），兒童的為10萬元（約1.56萬美元）；成人單腎指導價為16萬元（約2.5萬美元），雙腎為23萬元（約3.59萬美元）。學者認為，當局分拆器官手術醫療費 ，屬違法行為，也為非法器官移植開綠燈。

自由亞洲電台報導，中國 器官捐獻與移植數量位居亞洲第一位。據官方統計，2019年器官移植達到1萬9454例。時事評論人蔡慎坤表示，很多人認為在中國做器官移植手術，容易獲取器官，而且價格相對較低；因此，中國器官移植市場龐大，但中國器官移植有許多灰色地帶。

報導指出，按照河南省的收費標準，單次代收捐獻器官獲取費用，成人肝臟指導價為26萬元，兒童的為10萬元，左半肝為10萬元，右半肝為15萬元。成人單腎指導價為16萬元，雙腎為23萬元；兒童單腎為10萬元，雙腎為15萬元。心臟指導價為10萬元。肺臟（單/雙）指導價為8萬元。胰腺指導價為5萬元等。

上述器官移植的指導價，僅僅是器官的運輸成本，而不包括手術等其他相關費用。據報導，熟悉中國醫療機構的蔡慎坤說，當局公開人體器官成本價，為非法器官移植提供了價格參考。但是最終的器官移植價格是十分高昂，所以和整個移植手術出現很大的價格差，而這個價格差很容易導致犯罪分子鋌而走險。

有網民對於「器官有價」提出質疑。報導說，有網民留言稱，總結指導價得出的結論是，一個健康的成人價值是102萬，兒童77萬。有網民寫道，「除開手術費用還要支付26萬元，你們的錢可真好賺。」另有網民寫道「別人捐器官，你醫院收錢。」

日本靜岡大學教授楊海英認為，河南省政府公布的人體器官收費情況，問題很嚴重，如果在一個正常的民主主義國家，不會發生這種情況；人體器官的摘取和移植手術都包含在手術費用中，中國政府現在出台器官摘取和運輸等成本價格以後，會增多有些人故意殺人取器官，誘拐兒童，殺害弱勢群體等問題，會進一步破壞社會穩定。