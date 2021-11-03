阿富汗首批45噸松子運抵上海 外媒：中助阿復興指標

美國撤出阿富汗 之後，國際社會關注中國 是否填補當地權力真空。阿富汗向中國出口的首批共45噸松子1日運抵上海，中阿雙方高度評價，強調「松子空中走廊」是兩國友誼「重要紐帶」。外媒形容，這是中國助力阿富汗復興的第一個指標。

綜合媒體報導，這是神學士奪取政權後，阿富汗首次向中國出口松子。神學士政府發言人卡里米表示，這批松子的出口是喀布爾 和北京最近「廣泛良好討論的結果」。未來幾天，兩國雙邊貿易的其他領域也將取得進展。

據報導，運送這批松子的包機於當地時間 10月31日自喀布爾起飛前，阿富汗官方還特地舉行歡送儀式，除阿富汗代副總理哈納菲率神學士官員出席外，中國駐阿富汗大使王愚也代表中方出席，一同宣布開啟「松子空中走廊」。

卡里米表示，阿富汗希望這種商業活動能繼續，並促進阿富汗與中國的貿易關係。而松子的出口，尤其標誌著兩國關係新的良好開端。王愚則透過推特說，阿富汗的國際貨運仍受限制，但兩國克服種種困難完成了貨物出口。

王愚並指，「松子空中走廊」項目將在接下來數月間持續運行，預計將運送數萬噸松子進入中國，為阿富汗農民帶來數億美元的收入。他強調，「松子空中走廊」是兩國友誼的「重要紐帶」。

中國外交部發言人汪文斌昨表示，中阿貨運班列從未中斷，兩國農產品貿易也正在恢復，「小小松子將給中國人民帶來美味，也可以為阿富汗帶來外匯收入，緩解當地大批農民的生計困難」。他還說，「松子空中走廊」是兩國人民友誼源遠流長、兩國經貿合作穩步發展的縮影和寫照。

他並指，當前阿富汗仍面臨嚴峻的人道主義危機和經濟困難，中方已宣布向阿富汗提供兩億元人民幣的緊急人道主義援助，首批援助物資也運抵喀布爾。中方將繼續在力所能及的範圍內向阿富汗人民提供支持和幫助。