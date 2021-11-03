「我不是車鬧」 沒被特斯拉索賠嚇退 只想不丟河南人臉

特斯拉「車頂維權」張女士半年前站在特斯拉車展展台上抗議，不斷叫喊「特斯拉剎車失靈」。(取材自微博)

特斯拉 在「退一賠三」案二審敗訴後，起訴車主韓某侵犯名譽權，除要求賠禮道歉、消除影響外，並提出高達500萬元（人民幣，下同）的賠償要求。與此同時，特斯拉已對多名中國 車主進行起訴索賠，同樣被特斯拉起訴名譽侵權的還有此前在上海車展上演「車頂維權」的張女士，她在8月14日收到了起訴書，並被索賠500萬元。

據騰訊新聞報導，從維權者，到被天價索賠的被告人，這樣的轉變，在中國車主維權案件中極少出現。即便在美國，也鮮有特斯拉起訴維權車主名譽侵權的案件。

張女士表示，自己並沒有被天價索賠嚇退，並準備在不聘請律師的前提下自己應戰。「我現在面臨很大的輿論壓力，大家都說河南 人是騙子，我是女車鬧，我最大的私心就是想證明自己，我沒有給河南人丟人，我不是騙子，也不是車鬧。」

張女士於2019年12月購買了一台特斯拉Model 3轎車，車輛於2021年春節期間發生交通事故，並造成車內乘員受傷。張女士認為，涉事的這台Model 3具有嚴重的制動安全隱患。與特斯拉方面溝通過多次無果後，張女士於今年4月上海車展採用「站車頂」喊出「剎車失靈」的方式進行維權。事後，張女士因擾亂公共秩序被行政拘留5日。

張女士表示，已收到上海市青浦區人民法院寄來的訴前調解意見征詢書。征詢書中，特斯拉要求張女士公開道歉，並賠償因「車頂維權」給特斯拉造成的直接財產損失「暫計500萬元」。

張女士告訴南都，目前暫時沒有收到關於征詢書的進一步消息，但會堅決依法維護自己的合法權益。她也透露，特斯拉一直沒有履行4月鄭州市鄭東新區市場監督管理局的要求，向她無條件直接提供完整的後台行車數據，令她無法找到當時事故發生的真相。

張女士說：「數據作為檢測鑑定的重要依據，對形成科學準確的結論和找到事實的真相至關重要。我後續也會就特斯拉拒不提供完整數據，侵犯我的合法知情權提起訴訟。」