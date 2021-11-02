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幫10萬人次「作弊」打卡2年 他狂賺500萬…牢飯吃定了

中國新聞組／北京2日電
有不法分子創造了能夠遠端「作弊」打卡的App，賺取商機。示意圖。（取材自濟南時報）
有不法分子創造了能夠遠端「作弊」打卡的App，賺取商機。示意圖。（取材自濟南時報）

上班族為了能準時打卡，不管怎麼樣都得起床準時到班。「要是能躺在床上打卡，再慢悠悠晃去公司就好了」，有不法分子就瞄準了這一上班族的共同心聲，甚至還成立公司，創了能夠遠端「作弊」打卡的App，賺取商機。

每日經濟新聞報導，北京市海淀區人民法院日前公開了一起破壞計算機信息系統罪的案件，張姓被告人一審被判有期徒刑5年6個月。

該公司出了一款名叫「大牛助手」的App，透過虛擬定位技術，將虛假的位置傳送至釘釘系統，以達到「打卡」的效果，供上班族和學生使用。該App為收費制，年費為89元（人民幣，下同，約13.8美元），月費25元。截止案發，用戶近10萬人次，該公司透過該App一共賺取四、五百萬元。

外掛軟體 破壞釘釘系統

據報導，張某供述，其在2017年成立了北京得牛科技有限公司並擔任CEO，公司主要開發手機應用軟件並提供有償使用服務。公司開發的軟件「大牛助手」App，透過購買深圳羅盒科技有限公司虛擬程序App的使用權，對該App的界面進行優化並添加充值接口，再上線運行。

大牛助手的新註冊用戶有12小時免費試用時間，包月會員是每月25元，年費會員是每年89元，用戶可以透過支付寶和微信支付充值。

這款「外掛」軟件是如何破壞釘釘系統功能，並以此牟利收費的？張某供述，「大牛助手」在不改變其他App源代碼的情況下，透過虛擬位置信息、Wi-Fi信息和照片信息，對其他App該類信息進行修改。修改時打開「大牛助手」，將需要改變定位信息的App添加到列表中，點擊模擬定位功能，然後在地圖上選擇需要修改的位置即可。

有期徒刑 判五年六個月

報導指出，經法院審理查明，張某自2017年至2019年間運營得牛科技，開發並推廣大牛助手App 10萬餘人次，用於對阿里巴巴開發的釘釘系統處理、傳輸的地理位置數據進行未授權的干擾，破壞釘釘系統獲取用戶真實地理位置的功能。經鑑定，大牛助手App為破壞性程序。

北京市海淀區人民法院認為，被告人張某故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程序，影響計算機系統正常運行，其行為已構成破壞計算機信息系統罪，應予懲處。

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