幫10萬人次「作弊」打卡2年 他狂賺500萬…牢飯吃定了

有不法分子創造了能夠遠端「作弊」打卡的App，賺取商機。示意圖。（取材自濟南時報）

上班族為了能準時打卡，不管怎麼樣都得起床準時到班。「要是能躺在床上打卡，再慢悠悠晃去公司就好了」，有不法分子就瞄準了這一上班族的共同心聲，甚至還成立公司，創了能夠遠端「作弊」打卡的App ，賺取商機。

每日經濟新聞報導，北京 市海淀區人民法院日前公開了一起破壞計算機信息系統罪的案件，張姓被告人一審被判有期徒刑5年6個月。

該公司出了一款名叫「大牛助手」的App，透過虛擬定位技術，將虛假的位置傳送至釘釘系統，以達到「打卡」的效果，供上班族和學生使用。該App為收費制，年費為89元（人民幣，下同，約13.8美元），月費25元。截止案發，用戶近10萬人次，該公司透過該App一共賺取四、五百萬元。

外掛軟體 破壞釘釘系統

據報導，張某供述，其在2017年成立了北京得牛科技有限公司並擔任CEO，公司主要開發手機應用軟件並提供有償使用服務。公司開發的軟件「大牛助手」App，透過購買深圳羅盒科技有限公司虛擬程序App的使用權，對該App的界面進行優化並添加充值接口，再上線運行。

大牛助手的新註冊用戶有12小時免費試用時間，包月會員是每月25元，年費會員是每年89元，用戶可以透過支付寶和微信 支付充值。

這款「外掛」軟件是如何破壞釘釘系統功能，並以此牟利收費的？張某供述，「大牛助手」在不改變其他App源代碼的情況下，透過虛擬位置信息、Wi-Fi信息和照片信息，對其他App該類信息進行修改。修改時打開「大牛助手」，將需要改變定位信息的App添加到列表中，點擊模擬定位功能，然後在地圖上選擇需要修改的位置即可。

有期徒刑 判五年六個月

報導指出，經法院審理查明，張某自2017年至2019年間運營得牛科技，開發並推廣大牛助手App 10萬餘人次，用於對阿里巴巴開發的釘釘系統處理、傳輸的地理位置數據進行未授權的干擾，破壞釘釘系統獲取用戶真實地理位置的功能。經鑑定，大牛助手App為破壞性程序。

北京市海淀區人民法院認為，被告人張某故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程序，影響計算機系統正常運行，其行為已構成破壞計算機信息系統罪，應予懲處。