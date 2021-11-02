拒絕進出小區人臉識別 鄭州男2年來「蹭臉」隨鄰居回家

陳先生反映2年來無法正常進出小區，只能「蹭臉」跟隨其他業主回家。（視頻截圖）

河南 鄭州一名陳姓男子2年來無法正常進出小區，只能「蹭臉」跟隨其他業主回家，最主要的原因是小區物業安裝人臉識別 的門禁需要「刷臉」，他擔心自己的信息被洩露，所以沒有備案，但這種回家方式給他帶來極大的不便。

每日經濟新聞報導，該小區物業表示大家都反映這個裝置很好，只有陳男是特例。陳男表示，「我是在這買的房，我每天晚上像做賊似的」，經過協商小區物業表示可以為陳男人工放行。

一些小區物業、經營場所將人臉識別作為業主出入的唯一驗證方式。對此，中國 消費者協會表示，小區物業、經營場所不能強制業主或消費者進行人臉識別，應當提供其他替代性的驗證方式供業主或者消費者自主選擇。經營者更不能為了商業目的非法收集消費者的人臉識別信息。

在以往的報導中，一些小區或場所強制將「刷臉」作為出入的唯一驗證方式，而轉眼在某些交易平台2元就能買到上千張人臉照片，並有嫌疑人預處理照片利用「AI換臉」騙過人臉識別盜用公民個人信息。並非說這幾者有必然的聯系，但背後都暴露了人臉數據安全存在的隱憂。

據新華社報導，2021年初，一些知名品牌商店非法收集人臉信息事件被媒體曝光，引發公眾質疑。商家在沒有明確告知、未徵得消費者同意的情況下，安裝人臉識別攝像頭，海量收集消費者人臉信息。

面部信息屬於生物識別信息，具有唯一對應性，不能更改，一旦洩露就意味著終身洩露。而一旦被濫用或洩漏，就很有可能給個人帶來安全和經濟損失。