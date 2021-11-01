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湖南3歲童墜綠化帶化糞池 父跳入營救雙亡

中國新聞組／北京1日電
現場視頻顯示，當晚下雨，路邊停著消防車正在抽水，很多路人在圍觀。（取材自九派新聞）
現場視頻顯示，當晚下雨，路邊停著消防車正在抽水，很多路人在圍觀。（取材自九派新聞）

湖南省永州市冷水灘區一名三歲男童不慎墜入綠化帶的化糞池，目擊者稱，孩子父親見狀立即跳入施救，但由於化糞池較深且有積水，兩人都沒上岸。公安與消防事後確認，兩人已不幸身亡。

來源：YouTube

綜合媒體報導，永州市委宣傳部30日在官方微信「永州發布」通報永州市冷水灘區發生這件 「10.28」墜井事故指出，男童墜入市區綠化帶化糞池，中年父親營救兩人均身亡，相關單位將啟動問責。

通報稱，10月28日19時許，葉姓男子帶兩個兒子在進賢路一麵館吃晚飯。飯後，葉男帶著兩個兒子去麵館對面人行道外的綠化帶玩耍，其小兒子不慎墜入靠內邊兩米左右的一化糞池，葉男見狀急忙跳進化糞池營救，但一直沒上來。

目擊者表示，後來消防隊來了，把水抽乾後下去救，兩個人救出來後都被拉走了。

對於網傳法醫鑑定葉男父子凌晨搶救無效死亡，冷水灘分局一度回答「好像是的」。

事故發生後，市委主要領導高度重視，冷水灘區委、區政府立即成立了專門的事故調查組，現事故原因正在進一步調查中，事故查清後將對事故責任單位和人員啟動問責程序。

市安委辦並已在全市部署開展市政工程安全專項整治工作，全面排查各類安全隱患。

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