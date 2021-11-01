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消防員要救她 落井女：你先把手洗乾淨再拉我

中國新聞組／北京1日電
女子不斷向消防員潑水，要他把手洗乾淨了再伸手拉她上來。（取材自楚天都市報）
女子不斷向消防員潑水，要他把手洗乾淨了再伸手拉她上來。（取材自楚天都市報）

福建寧德霞浦縣一名女子掉入一口水井內，正當警消及圍觀群眾要合力救援時，她竟在井內高喊她只要消防員救，還要求「消防員的手要洗乾淨」再拉她上來，並對伸手救她的消防員猛撥水要他先「洗手」。最後，女子自己從井裡爬了上來。令圍觀群眾哭笑不得直呼「這是什麼迷惑行為」。

水井井口僅能容納一個成年人。（取材自楚天都市報）
水井井口僅能容納一個成年人。（取材自楚天都市報）

極目新聞報導，福建霞浦縣警方10月29日獲報有女子掉入水井，警察、消防員火速趕抵現場。現場視頻顯示，一處水井旁圍繞著數十人，其中有警察、消防員及許多圍觀群眾，水井裡有一名女子被困，水井井口為方形，僅能容納一個成年人，水井內壁有大量青苔。

警察、消防員、圍觀群眾把水井圍了一圈。（取材自楚天都市報）
警察、消防員、圍觀群眾把水井圍了一圈。（取材自楚天都市報）

現場的消防員在腰間繫好繩子，準備救人，附近的民警和群眾也都俯身關注。此時井底傳出女子的喊聲「消防員！我跟你走，其他人退後，我只跟消防員走。」

而當消防員俯身井邊伸出右手後，井下女子卻又喊道：「不要繩子，你的手要洗乾淨」，並用手撥水到消防員手上。消防員當時還沒辦法理解女子此一舉動的用意，在其他人的提醒下才恍然大悟，原來人家是撥水讓他洗手呀。

女子（馬賽克處）「獲救」，現場響起陣陣掌聲。（取材自極目新聞）
女子（馬賽克處）「獲救」，現場響起陣陣掌聲。（取材自極目新聞）

想通了，消防員就趴在井口洗了雙手，還順便洗了把臉。但當消防員洗好了手後，井內的女子似乎又有了新想法，表示能自己上來。

前後幾番折騰，果如網友所料，她自己上來了。就在她探出井口半身時，消防員迅速上前將其抱住救出，現場馬上響起陣陣掌聲。

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