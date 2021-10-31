崇洋媚外？深圳地鐵保安逼讓座給老外 網：不配當中國人

深圳地鐵保安要求一名男子為外籍乘客讓座，被指是「崇洋媚外」後，該保安在車廂內大聲叫囂。（視頻截圖）

近日，一則深圳地鐵 內保安與乘客爭吵的影片在網絡熱傳。一位中國 乘客陳先生被保安要求讓座給另一名外國人，其他民眾質疑保安「崇洋媚外」，雙方因此爆發口角，影片曝光後，引起網友批評。

香港 01報導，陳先生表示，自己最近剛做完手術，上月底晚間10時許搭乘深圳地鐵11號線時，看到有座位就坐了，後來有名外籍男子上車，保安以「發揚待客之道」為由，要求他讓座。外籍乘客雖然明確擺了手表示事件與自己無關，但保安仍多次要求他起身。

深圳地鐵保安，以「發揚待客之道」為由，要求一名男子為外籍乘客讓座。（視頻截圖）

陳先生說，旁邊民眾看不下去，「一個熱心的群眾說他崇洋媚外，那個保安立馬就激動了。」甚至用手指著乘客大聲叫囂，「我現在通知警務室」。在一乘客問其工號後，保安大聲回道，「你馬上下車通知警務室，你讓警務室跟我說，我不想跟你說，我怎麼崇洋媚外了？」陳先生指已就事件報警。

影片在網路上引發熱議，有網友留言「治不了洋人還治不了你？」，「其實這個狗保安可以跪下來給洋大人當凳子啊」，「年紀輕輕就學會崇洋媚外了」，「他到底哪來的權利隨隨便便讓人下車還要去警衛室」，「送他去國外吧，他不配當中國人」。

據報導，事發後，深圳地鐵回應指有關部門正在調查。涉事保安所屬的公司「鵬祥智慧保安」則在微博發布聲明，「保安見外國乘客雙腿不時抖動，認為其身體不適，因語言問題無法確認，故詢問附近乘客是否方便讓座」，文中也向民眾道歉「事件中安保人員服務意識不強、溝通能力差，造成乘客質疑、誤解並發生爭吵。對此向乘客真誠致歉，並已按相關規定對涉事保安進行嚴肅處理。」

來源：YouTube