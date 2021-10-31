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才爆賣剩菜… 上海網紅餐廳又因「髒湯勺」挨轟

中國新聞組／上海31日電
董先生沾滿油污的勺子。（取材自新聞坊）
董先生沾滿油污的勺子。（取材自新聞坊）

消費者還沒用餐就先吃出一肚子氣。號稱「上海第一網紅店」的自助餐廳一緒壽喜燒，先前才爆出以次充好、將客人吃剩的食材回收利用，不到兩個月又被踢爆湯勺滿是油污、衛生不佳，再次陷入差評風波。

新聞坊報導，上月在上海靜安區一緒壽喜燒某門店用餐的董先生表示，他在撇沫的時候看了一眼手中的餐具，發現尚未使用的實心湯勺竟然沾滿油污。董先生說，「外層的塑料袋是乾淨的，勺子卻是髒的，可見他們把餐具拿出來過，但是沒有洗乾淨就又放回去了」。

一緒壽喜燒門店。（取材自新聞坊）
一緒壽喜燒門店。（取材自新聞坊）

生氣的董先生叫來服務員，讓服務員現場更換了湯勺，一緒壽喜燒門店向董先生致歉，也免費招待。事後，一緒官方回覆承認此事，並稱已進行了補償。不過董先生認為，「免費招待合情合理，並不能視為補償」，並強調自己沒要任何補償，只是拒付當次消費，怒批「請勿誤導消費者！實在是感到惡心吃不下！」

視頻曝光後，網友幾乎一面倒地反映，一緒壽喜燒的衛生問題由來已久。「這家店之前剛出了負面新聞，這才多久，又被消費者投訴」，「之前被爆料了還去吃，心真大」，「一緒沒完了，暴雷同行之最啊！」，「這家店還是有些小貴的，居然這樣」，「我前幾天扎啤裡有一只飛蟲，我們還喝了一半，要求店家把這份扎啤免單，店家振振有詞：我給你拿下去換了一份，新的憑啥免單？」

據報導，董先生已向相關部門申訴，一緒壽喜燒則是拒絕接受採訪。一緒壽喜燒先前被爆將比目魚充當鱈魚，廉價牛肉冒充澳洲和牛，客人吃剩的刺身回收後還繼續使用，把鴨肝當做鵝肝賣給顧客。

來源：YouTube

澳洲

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