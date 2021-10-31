網紅「草原公主」遇情殺 哥受重傷

24歲網紅「草原公主」遭遇情殺，引起網友關注。（視頻截圖）

24歲網紅「草原公主」遭遇情殺的新聞，引起許多網友關注。網傳兇手是草原公主的男友，而草原公主的哥哥為了救妹妹也受重傷進醫院搶救。一名網友因曾受到草原公主幫助，因此在網路發起募款，希望能幫助他們一家度過難關。

貓眼娛樂報導，網路上流傳著一張草原公主哥哥的近照。他躺在病床上，戴著呼吸機，身上吸附著各種各樣的管子，狀態很糟糕。

據悉，草原公主的離世對她的爸爸媽媽打擊很大，兩位老人一度昏倒。而因為家裡積蓄不多，為兒子治病成了老兩口的難題，他們求助了很多人，還發起一個募捐，很多好心人都捐了款。

報導指出，草原公主原名叫做格根珠拉，今年24歲，擅長演唱科爾沁民歌，還有一些草原歌曲和流行歌曲，在短視頻平台的粉絲量超過了50萬。

草原公主非常活潑善良，樂於助人，直播時會積極解答粉絲的問題，永遠是一副笑嘻嘻的模樣，很多網友都對她的離世表示惋惜。

網傳，格根珠拉是被男友殺害，有知情網友透露，此前格根珠拉在直播中說自己沒有男朋友，或許因為隱瞞了自己的戀愛狀態，而引發男方不滿。也有網友說，是因為格根珠拉的男友一直沒有工作 ，平時都靠格根珠拉在經濟上支持，導致兩人產生矛盾，進而引發這起慘案。不過目前為止，都沒有關於此事的正式回應。