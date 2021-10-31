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公務員自白：隨領導嫖妓還把風 自認「三觀不正禽獸」

中國新聞組╱北京31日電
自稱廣西公務員的楊某某，在視頻中自述自己是「三觀不正的衣冠禽獸」。（取材自山東商報）
自稱廣西公務員的楊某某，在視頻中自述自己是「三觀不正的衣冠禽獸」。（取材自山東商報）

一段自稱廣西公務員楊某某的自述視頻在網上流傳，並迅速引發熱議。此人稱自己是「三觀不正的衣冠禽獸」，不僅習慣性出軌、亂搞男女關係，還與領導一起嫖妓，為領導「把風」 。當地紀委表示，已介入調查。

極目新聞報導，10月29日，兩段視頻和一段文字在網上熱傳。其中一段視頻為「我，楊某某，興寧區財政局的辦公室主任，在這裡誠懇地道歉，深刻地檢討，我就是一個三觀不正的衣冠禽獸…」的自述在各大微信群中傳播開來。

報導稱，楊某用第一人稱陳述自己「出軌、嫖娼、亂搞男女關係」等惡行，甚至還稱「僅管嫖娼違法，可是大家都這麼做，也沒抓」。另一段內容疑為楊某某稱自己去嫖娼，楊某在與一女子交談時說「我們領導天天去嫖娼，有人抓他們嗎…我跟領導一起去嫖過娼，給他們把門」。

網傳信息稱，有關視頻及文字是楊某某女友趁他喝醉所錄，並用楊某某的手機發到他所在的群裡，其中包括「區直機關工委工作群」。目前兩人已分手，女方表示，這種男人就該得到制裁。

根據資料，楊某某此前在深圳某建築與工程設計公司工作，於2018年通過招聘進入南寧市興寧區財政投資評審中心。

興寧區財政局發布通告稱，該局下屬事業單位工作人員楊某某因個人感情糾紛問題引發網絡關注，該局高度重視，正在調查核實。

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