拖7年…曲婉婷媽媽涉貪案 因這個人投案將有解

曲婉婷母親張明杰7年前因涉貪案被捕。（取材自微博）

以一首「我的歌聲裡」走紅的女歌手曲婉婷，其母張明杰是哈爾濱市發改委原副主任，2014年因犯貪污受賄等罪落馬，涉案金額高達3.5億元人民幣（約5466萬美元），最重恐判死刑，但張明杰並不認罪。案件拖延已7年，近日官方揭露張明杰案的關鍵同案人魏奇終於回中國 投案，案情有望迎來大進展。

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新浪網新聞報導，中央紀委國家監委網站日前發布消息說，近日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作 辦公室統籌協調和黑龍江省追逃辦具體指導下，經哈爾濱市、尚志市兩級紀檢監察機關不懈努力，外逃七年的「紅通人員」、職務犯罪嫌疑人魏奇回中國投案。

據官方通報，魏奇，1960年5月出生，哈爾濱市私營業主，涉嫌向國家工作人員行賄，於2014年9月出逃境外。2015年3月，黑龍江省尚志市人民檢察院對魏奇立案偵查。監察體制改革後，該案移交尚志市監察委員會辦理。2016年3月，國際刑警組織對其發布紅色通緝 令。

魏奇還有一個特殊身分，他是張明杰案的重要當事人。2014年9月，張明杰在哈爾濱市發改委副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任任上被查。就在張明杰傑被查前夕，「感覺情況不對」的魏奇出逃加拿大。

另據中新周刊報導指出，張明杰的哥哥張明喆聽聞魏奇投案後表示：「我覺得魏奇早就應該回來」，據知魏奇是先發置業公司的副總經理，與張明杰有不少房產開發事項往來，張明喆也曾聽妹妹說過這個人，並透露魏奇從事房產開發的手法和別人不同，「他都是開發一些獨棟。跟一些人不同，他都是成立一個公司，開發一個項目，項目做完了，就把公司『滅籍』，如果再幹什麼項目，就再成立一個公司」。

而張明杰涉貪的導火線是當時負責進行哈爾濱市原種繁殖場改制被舉報不合理，魏奇便是原種繁殖場改制後的「接盤人」。一位張明杰案的委託律師受訪時預言，魏奇投案肯定對案情「影響很大」，並指出：「張明杰的案件，當初要定貪污罪，後來不定了，改成定調成收賄」，相關單位一直在查行賄、收賄等證據，同時並沿線查明魏奇的涉案範圍。

據了解，母親張明杰捲入貪腐案後，不少人對曲婉婷進行抨擊，指她自小家裡就有萬元以上的鋼琴，18歲就被送到國外留學生活。曲婉婷則在去年曾發布一條微博：「繼續努力保持一顆相信正義的心」，疑似為其母喊冤。