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檢舉「省級領導」立功 10億巨貪張中生逃一死

中國新聞組／北京30日電
山西呂梁市前副市長張中生（中）。 （取材自央視新聞）
山西呂梁市前副市長張中生（中）。 （取材自央視新聞）

有「10億巨貪」之稱的中國山西省呂梁市前副市長張中生，原本一審被判死刑，但因為檢舉「山西某省級領導」受賄犯罪，構成「重大立功」，29日二審被山西高院改判「死緩」，逃過一死。張中生因受賄、巨額財產來源不明罪，2018年3月28日一審被判死刑，但迄今未執行。

來源：YouTube

中央社報導，張中生此前被查出索取、非法收受財物，共計人民幣10.4億餘元（約1.62億美元），受賄金額居當時中國貪官之首，因此有「10億巨貪」之稱。

山西高級法院指出，張中生積極檢舉「山西某省級領導」的重大受賄犯罪線索，二審期間經查證屬實。所檢舉犯罪在全省乃至全國範圍內有重大影響，「構成重大立功」。依據法律和司法解釋的有關規定，可以對張中生從輕處罰。法院指出，張中生家屬積極配合司法機關追繳位於香港的涉案房產、車位，贓款贓物大部分追繳。張中生具有法定、酌定的從寬處罰情節。

中國貪官受賄金額紀錄原本由張中生保持，直到2020年才被前中國華融資產管理公司董事長賴小民打破。賴小民被控索取、非法收受財物共計17.88億元（約2.79億美元），2021年1月5日一審被判處死刑，1月29日就被執行死刑，期間僅隔24天。

中國 高院 香港

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