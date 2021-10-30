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李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲

中國新聞組／北京30日電
「鋼琴王子」李雲迪涉在北京嫖娼被拘，有消息表示，李雲迪將很快離開中國。（取材自微博）
「鋼琴王子」李雲迪涉在北京嫖娼被拘，有消息表示，李雲迪將很快離開中國。（取材自微博）

中國青年鋼琴家李雲迪21日涉嫌在北京嫖娼被拘，廣州電視台總導演何金德29日在個人社交平台上透露，李雲迪將很快離開中國。何金德表示，「他母親說了，會離開這裡。」何金德對李雲迪的遭遇表示惋惜，並接連發文肯定李雲迪的才華，「這塊大陸至少短期內很難再響起他的現場音樂會」。

綜合媒體報導，網上也流傳著李雲迪將很快獲釋的消息。有網友表示，李雲迪已取得香港居留權，相信他獲釋後會很快離開中國內地。網友分析，李雲迪想要再在中國發展，近期看來應該是很困難的。「離開會是一個好的，甚至可以說是為數不多的選擇。」

中國著名鋼琴家劉詩昆認為，李雲迪在鋼琴上很有才華，出了這種事情很遺憾，「我也覺得很意外」。但李雲迪很年輕，社會應該再給他機會，「讓他以後再走上一個更正的路」。

年過80的劉詩昆表示：「我感到痛心，不希望這樣的事情發生在他身上。既然事情已經發生了，我覺得我們社會應該給他一個機會，讓他振作起來，好好地彈琴，為社會及公眾服務。他畢竟很年輕，他還有很多路要走，不要把他一棍子打死。」

李雲迪涉嫖娼被警方通報後，形象一落千丈，在中國的事業也悉數停擺。中國官媒發文批評他「自作孽不可活」，中國音樂家協會宣布取消他的會員資格，中國演出行業協會也要求會員單位對他進行從業抵制。他參演的芒果TV綜合節目《披荊斬棘的哥哥》官方社交媒體上，目前已刪除與之相關內容，多期節目顯示下架。

李雲迪 中國 北京

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