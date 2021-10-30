「海南虎」斂財近億判無期 曾稱靠工資買不起商品房

王勇（中）在法庭聆聽法院一審宣判。（取材自桂林市中級人民法院）

海南省政協前黨組成員、副主席王勇因涉及斂財近億人民幣，在落馬一年多之後，28日被廣西壯族自治區桂林市中級人民法院一審以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

北京 青年報報導，王勇早年曾在山東省陽谷縣當知青，歷任聊城電機廠工人、政工幹事，山東省惠民地委組織部幹事，山東省北鎮團委副書記、陽谷縣團委副書記，共青團山東省委組織部副科級幹事，共青團山東省委統戰部副部長、組織部副部長，共青團山東省委機關黨委專職副書記（正處級）等。

1991年8月，34歲的王勇離開山東赴海南工作，第一個崗位是海南省機械工業總公司紀委書記；一路官途順遂。2016年1月，王勇任海南省政協副主席，2020年7月13日22時任上被查。

根據法院審理的情況，王勇斂財始於2000年擔任海南省澄邁縣委書記時，之後，他一路高升一路貪。

據判決書，2000年至2014年，王勇利用擔任中共 海南省澄邁縣委書記，海南省交通廳黨組書記、廳長，中共三亞市委副書記、三亞市人民政府副市長、代理市長、市長等職務上的便利，為有關單位和個人在項目審批、土地性質變更、工程承攬、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受相關人員給予的財物，共計折合9047.2259萬元（人民幣，下同）。

2008年9月至2014年10月，他歷任三亞市代市長、市長，在三亞期間，王勇曾多次受到外界關注。

據中國經濟周刊報導，2014年兩會期間，有媒體發文稱，三亞房產均價已高達2萬多元，引發人們的擔憂。對此，王勇回應稱，「我們從來不討論這個問題，三亞的房價 應由市場決定。」

有媒體問他，如此之高的房價，三亞市民能否承受？王勇的回應是，「靠普通工資收入，我也買不起商品房，只能買『兩限房』。大部分三亞市民通過原來的宅基地已經解決了住房問題。」

在2021年5月13日，王勇一案開庭時，檢方在指控中提到，從2000年至2020年王勇斂財9047.2259萬元。而法院審理查明的情況是，王勇斂財時間始於2000年，終於2014年。在王勇受審時，他曾痛哭流涕，「在莊嚴的法庭上，我再次向黨和人民做深深的懺悔。」