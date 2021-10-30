帶孩子游泳忽被隔離 父「生無可戀」模樣登熱搜

鄭先生「生無可戀」的表情。（視頻截圖）

日前微博一則「爸爸帶娃酒店游泳 被隔離」登上熱搜，爸爸「生無可戀」的表情，與孩子們歡快在床上蹦蹦跳跳的模樣，形成強烈對比，瞬間火爆網路。

半島都市報報導，西安鄭先生說，16日他帶著兒子以及朋友的兒子到西安唐隆國際酒店游泳，本想著帶兩個孩子住一晚再走，沒想到第二天早上7點忽然被叫起來做核酸檢測 ，飯店人員稱是因為15日一對遊客夫婦入駐酒店時已確診，因此他們也需要在房內隔離觀察兩周。

兩個孩子在床上瘋狂蹦跳、玩耍打鬧。（視頻截圖） 西安一位鄭先生帶著兩孩子到飯店游泳卻被隔離，他用短視頻紀錄三人的隔離生活，意外火爆網路。（視頻截圖）

對於隔離這件事，鄭先生無奈，兩個小男孩卻非常興奮。集中隔離第三天，他坐在床邊吃盒飯，兩個孩子在床上瘋狂蹦跳、玩耍打鬧，感覺無奈又好笑的鄭先生把這一幕拍進視頻，不到一天火爆網絡。

「這大概是上天的特意安排，讓我一次性、密集地體會到了媽媽帶孩子的那種生無可戀」，還打趣說「這段終生難忘的經歷告訴我一個道理，沒事啊別瞎開房…」，他說。

由於影片太爆笑，吸引大批網友圍觀留言，「爸爸也體會到了帶娃的辛苦」、「恭喜你得到了快樂萌娃體驗券，還是買一送一」，有人好奇，三人集中隔離期間，孩子的媽媽都在做什麼？也有網友開玩笑說，「估計是含淚喝了三杯奶茶、吃了五頓火鍋、看了八場電影 、逛了十條街、累了就嗑著瓜子追劇，日子單調又孤獨」。

此後，鄭先生決定將每天與孩子的生活拍下來發到網上。鄭先生表示，隔離期間他們依舊維持正常作息，「早上8點半吃完飯倆孩子必須開始學習，中午12點吃飯休息，下午2點必須開始上課」，傍晚三個人則會討論要拍什麼視頻。