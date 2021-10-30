我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

帶孩子游泳忽被隔離 父「生無可戀」模樣登熱搜

中國新聞組／北京30日電
鄭先生「生無可戀」的表情。（視頻截圖）
鄭先生「生無可戀」的表情。（視頻截圖）

日前微博一則「爸爸帶娃酒店游泳被隔離」登上熱搜，爸爸「生無可戀」的表情，與孩子們歡快在床上蹦蹦跳跳的模樣，形成強烈對比，瞬間火爆網路。

半島都市報報導，西安鄭先生說，16日他帶著兒子以及朋友的兒子到西安唐隆國際酒店游泳，本想著帶兩個孩子住一晚再走，沒想到第二天早上7點忽然被叫起來做核酸檢測，飯店人員稱是因為15日一對遊客夫婦入駐酒店時已確診，因此他們也需要在房內隔離觀察兩周。

兩個孩子在床上瘋狂蹦跳、玩耍打鬧。（視頻截圖）
兩個孩子在床上瘋狂蹦跳、玩耍打鬧。（視頻截圖）
西安一位鄭先生帶著兩孩子到飯店游泳卻被隔離，他用短視頻紀錄三人的隔離生活，意外火...
西安一位鄭先生帶著兩孩子到飯店游泳卻被隔離，他用短視頻紀錄三人的隔離生活，意外火爆網路。（視頻截圖）

對於隔離這件事，鄭先生無奈，兩個小男孩卻非常興奮。集中隔離第三天，他坐在床邊吃盒飯，兩個孩子在床上瘋狂蹦跳、玩耍打鬧，感覺無奈又好笑的鄭先生把這一幕拍進視頻，不到一天火爆網絡。

「這大概是上天的特意安排，讓我一次性、密集地體會到了媽媽帶孩子的那種生無可戀」，還打趣說「這段終生難忘的經歷告訴我一個道理，沒事啊別瞎開房…」，他說。

由於影片太爆笑，吸引大批網友圍觀留言，「爸爸也體會到了帶娃的辛苦」、「恭喜你得到了快樂萌娃體驗券，還是買一送一」，有人好奇，三人集中隔離期間，孩子的媽媽都在做什麼？也有網友開玩笑說，「估計是含淚喝了三杯奶茶、吃了五頓火鍋、看了八場電影、逛了十條街、累了就嗑著瓜子追劇，日子單調又孤獨」。

此後，鄭先生決定將每天與孩子的生活拍下來發到網上。鄭先生表示，隔離期間他們依舊維持正常作息，「早上8點半吃完飯倆孩子必須開始學習，中午12點吃飯休息，下午2點必須開始上課」，傍晚三個人則會討論要拍什麼視頻。

兩個孩子正寫作業，還不忘問「什麼時候送飯啊」。（視頻截圖）
兩個孩子正寫作業，還不忘問「什麼時候送飯啊」。（視頻截圖）

游泳 檢測 電影

上一則

澳洲開渠道降低港人移民門檻 符合條件留澳4年可申請

下一則

3歲娃不午休 四川師「膠帶捆綁蓋被」辯：怕孩子著涼

延伸閱讀

咬錯人？ 研究：大白鯊視力差難辨衝浪者與海豹

咬錯人？ 研究：大白鯊視力差難辨衝浪者與海豹
19歲大學生溺斃 芝公園局挨告須裝救生圈

19歲大學生溺斃 芝公園局挨告須裝救生圈
溪邊玩水鼻癢流血 男童鼻孔夾出3公分活水蛭

溪邊玩水鼻癢流血 男童鼻孔夾出3公分活水蛭
維州費郡21歲游泳教練 被控30項兒童色情罪

維州費郡21歲游泳教練 被控30項兒童色情罪

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00
警方破獲賣淫嫖娼窩點。（視頻截圖）

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

2021-10-26 08:00
環球時報總編輯胡錫進形容，李雲迪過去幾天的遭遇，彷彿是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。(Getty Images)

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

2021-10-23 10:32
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石