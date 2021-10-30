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3歲娃不午休 四川師「膠帶捆綁蓋被」辯：怕孩子著涼

中國新聞組／北京30日電
女童被子上被幼兒園老師用膠帶綑綁。（視頻截圖）
女童被子上被幼兒園老師用膠帶綑綁。（視頻截圖）

四川綿陽江油市一名張姓母親指控，3歲女兒被老師用被子包裹並用膠帶捆綁，老師卻稱「是因擔心孩子會感冒著涼」。畫面曝光後在網路掀起熱議，園方表示，若真有虐童情事發生，願意配合司法機關鑑定與取證。警方稱事件正進一步調查。

澎湃新聞報導，張姓母親指控，她在家中透過手機監看女兒在幼稚園的情況時，發現老師在對待女兒吃飯、洗臉時動作粗魯，午休時甚至還用透明膠纏繞被子、雙腳放在孩子身上。張姓母親表示，自己立刻聯繫園長，但對方都沒有回應。

張姓母親希望園方開除涉事老師並以園方名義道歉；但由於對方態度讓她無法接受，因此報警處理。

涉事幼稚園表示，視頻中小朋友在午休時好動、蹬被子，因擔心感冒，便想辦法在孩子不受傷害的情況下將被子固定。此外，涉事老師未將腿搭在孩子身上，實際腿中部彎曲，腳跟挨在牆上。

園方坦言，涉事老師給孩子固定被子的方式不恰當，並未提前與家長溝通，因此造成了不必要的誤會與曲解。至於把腿壓在女童身上，園方解釋，「該名老師當時腿是彎曲的，並沒有壓倒孩子」，強調若真有虐童情事發生，願意配合司法機關鑑定與取證。

江油市公安局表示，已注意到張姓母親在網路上的爆料並派員調查。

張母指控，女兒被幼兒園老師用膠帶綑綁。（視頻截圖）
張母指控，女兒被幼兒園老師用膠帶綑綁。（視頻截圖）
張母指控，女兒被幼兒園老師用膠帶綑綁。
張母指控，女兒被幼兒園老師用膠帶綑綁。

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