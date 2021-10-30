微信、淘寶、抖音、支付寶4大APP在中國恐將受「超級監管」

媒體稱，微信(圖)、淘寶、抖音、支付寶等APP將受到官方「超級管理」。(路透)

中國 國家市場監管總局29日公布徵求意見稿，其中指出，網路平台擬畫分為網路銷售類平台、生活服務類平台、社交娛樂類平台、信息資訊類平台、金融服務類平台、電腦應用類平台等六大類，並按照用戶規模等畫分為超級平台、大型平台和中小平台三級。有媒體稱，按此標準，微信 、淘寶、抖音、支付寶 等APP將受到「超級管理」。

據中國經濟網微信公眾號消息指出，國家市場監管總局29日公布「網路平台分類分級指南（徵求意見稿）」、「網路平台落實主體責任指南（徵求意見稿）」。

媒體稱，微信、淘寶(圖)、抖音、支付寶等APP將受到官方「超級管理」。(Getty Images)

據了解，超級平台指同時具備超大用戶規模、超廣業務種類、超高經濟體量和超強限制能力的平台。超大用戶規模，即平台上年度在中國的年活躍用戶不低於5億；超廣業務種類，即平台核心業務至少涉及兩類平台業務，該業務涉及網路銷售、生活服務、社交娛樂、訊息資訊、金融服務、電腦應用等六大方面；超高經濟體量，即平台上年底市值（估值）不低於1兆人民幣(約1564億美元)；超強限制能力，即平台具有超強的限制商戶接觸消費者（用戶）的能力。

媒體稱，微信、淘寶、抖音(圖)、支付寶等APP將受到官方「超級管理」。(路透)

而大型平台為年度在中國的年活躍用戶不低於5000萬；上年底市值（估值）不低於1000億元。

依照這個標準，微信、淘寶、抖音、支付寶等App將按照超級平台管理。中國經濟網指出，畫定分級是為了精準施策，以更有針對性的規範監管保障用戶權益不受侵犯，促進平台更好發展。

中國經濟網稱，一方面，超級平台要承擔超級責任，接受「超級監管」。另一方面，中國的超級平台往往是全球該領域的領軍企業，這些平台應發揮自身優勢，在規範管理中實現健康長遠發展，成為中國在數位經濟時代建立全球優勢的領頭羊。