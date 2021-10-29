西藏森林大火燒30小時 高溫似已逼近公路

西藏林芝市察隅縣竹瓦根鎮空檔村發生森林火災，火勢延燒逾30小時。（取材自央視）

中國 西藏林芝市察隅縣27日發生森林大火，火勢延燒逾30小時。起火點在察隅縣空檔村附近，海拔在2400到3500公尺之間，火場坡度60至70度左右，植被以不易燃燒的冷杉、雲杉等樹種為主，大火已經蔓延到公路附近，似乎都能觸摸到烈火的熱度。

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當局已動員800人撲救，起火原因正在調查中，火場面積也在統計中。

這起森林大火發生於27日中午12時50分，西藏森林消防總隊官方微博 發文稱，火場周邊三公里範圍內有兩個村莊，村莊與森林之間有農田阻隔。距火場約1公里的桑久村加達組共10戶49人已轉移至安全地帶。火場距察隅縣城約18公里，目前火勢對縣城的威脅不大。

西藏林芝市察隅縣空檔村所在位置。（取材自觀察者網）

央視新聞報導，截至10月28日16時火場共投入撲救人員800餘人，撲救物資水泵、水帶、撲火拍、砍刀、油鋸等救援裝備3843台（件），出動人影作業車、消防救援車等129輛。西藏森林消防總隊特勤大隊110人、昌都森林消防支隊90人已抵達火場待命。

西藏林芝市察隅縣竹瓦根鎮空檔村發生森林火災，火場海拔2400米至3500米。（取材自央視）

網友發布的視頻顯示，大火順著山坡蔓延，過火面積非常大，濃煙滾滾。畫面中可以看到高壓線恰好在著火帶上，恐會影響較大範圍的供電。