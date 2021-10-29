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重慶9歲女童遭16歲男孩性侵 渾身是血在垃圾桶被找到

中國新聞組／北京29日電
事發小區。（取材自開屏新聞）
事發小區。（取材自開屏新聞）

重慶南川日前發生一起9歲半的女孩疑被一名16歲的男孩性侵，小女孩半夜渾身是血在小區垃圾桶被撿到，犯罪嫌疑人已被抓獲。

開屏新聞報導，有網友在某社交媒體發貼稱，其姊姊居住的小區一9歲半女孩遭一16歲男孩性侵，事情應該是發生在26日下午，27日晚公安帶嫌疑人來指認現場，他們才知道發生了這個事情。

該網友說，她姊姊聽女孩的爺爺說，男孩當時騙女孩去幫忙搬東西，然後再去商店買吃的，本來是有三個女孩子在一起玩耍。「最後小女孩是前天半夜在金佛小區垃圾桶被撿到，當晚指控現場的時候，小女孩的媽媽崩潰大哭。」

報導說，事發社區居委會一工作人員表示，此事發生在26日下午，女孩是27日凌晨在小區內被發現，目前女孩仍在醫院接受治療，無生命危險。

該工作人員說，事發當天，犯罪嫌疑人以幫忙搬東西並答應帶女孩去商店買吃的為由，將女孩騙走後作案。小女孩大概10歲左右，還在上小學4年級。犯罪嫌疑人16歲，已經沒有在上學了。「目前我們也正準備對家屬進行安撫。」

報導稱，該小區物業工作人員說，犯罪嫌疑人是他們小區的住戶，但被侵害的小女孩不是，具體是哪個小區的她也不清楚。女孩家屬報警後，警方到小區查找，到半夜才發現小女孩。小區物業工作人員還說，犯罪嫌疑人已經被警方帶走，其他的情況他們也不是很了解。南川區公安局表示，案件進展暫不方便透露。

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