12歲童付費看色情片 家長氣得報案 揭名導沈居輝幹的

沈居輝善於言談，舉手投足間，散發著優雅的氣質。（取材自微博）

38歲導演 沈居輝是上海戲劇學院出身，執導過多部作品，還曾經參演過國民喜劇「愛情公寓4」、「刁蠻新娘」等，日前驚傳因拍攝色情片，獲利超過百萬元，在今年6月底被上海警方逮捕，

被逮捕的導演沈居輝。（取材自浙江新聞）

浙江新聞報導，麗水公安 日前接到家長報案，12歲兒子因付費觀看色情電影花費上千元，警方查看後發現了該APP，經查，發現這一團伙就在上海，於是遠赴上海抓捕沈居輝等人，沈居輝被捕當下臉色慘白，雙腿發軟，一五一十把情況向警方全說了。

沈居輝表示，他所經營的傳媒公司，因受疫情影響，公司收益急劇下降，在好友金某的建議下，二人決定拍攝色情片，並在網上非法販賣；他每拍一部片能賺3萬多人民幣，自去年10月至今，初估獲利近百萬人民幣。他們招聘眾多演員，騙他們視頻是在國外銷售。結果有些視頻被親友看到，讓一些演員深陷泥潭，被捕女演員還以為在海外上映自己能出名。

來源：YouTube

報導指出，另一位身高170多公分的項姓女演員，也與沈居輝一同在現場被逮捕，打扮清涼的她坦言，「說不後悔是假，當初沈導演找到我的時候，說影片是在海外上映，而且都是合規的公司拍攝，不存在違法行為。」項女告訴民警。沈導演經常在劇組成員面前誇項某演技好，影片在海外發行必火。項女於是開始運用她多年的經驗指導其他女演員。

現場一名30歲的項姓女性演員，表示自己是聽信沈居輝說「可以紅到海外」，才決定下海接拍。（取材自浙江新聞）

「當時，我朋友微信 上給我轉發了我拍攝的視頻，我一下子慌了，找到沈導演質問。」項女說。沈居輝卻安慰她，海外發行火了，都傳到國內了。這下讓項女吃了顆定心丸，前後參與主演了10多部色情劇。

後來因為家長向警方報案，稱12歲兒子疑似被詐騙，花了幾千塊人民幣在APP上看色情影片，才讓警方循線將沈居輝一行人逮捕。

據報導，沈居輝外表清秀，身材勻稱，身高180cm，擁有一雙大長腿。戲劇學院畢業，具有良好的演藝功底，是演藝界的多面手。且能說會道，善於言談，舉手投足間，散發著優雅的氣質。

項女則是劇組的頭牌，她1.7米左右勻稱的身材，氣質高挑。雖然已經有30多歲，但顯得比同齡人更具風情。

麗水公安稱，這起案件是近幾年來比較罕見且典型的，屬於境內外勾結，嫌疑人有專業的拍攝團隊、專業的公司進行製作。