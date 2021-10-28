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128公分小伙當直播主還債 2個月前還在養豬 有自信能紅

中國新聞組／北京28日電
管聰。（取材自紅星新聞）
管聰。（取材自紅星新聞）

網紅、直播主成為新興熱門職業，相應的職業訓練營也如雨後春筍，28歲的管聰就加入這樣的訓練營，向直播帶貨的「紅海」挺進。兩、三個月前還在四川宜賓老家的大山裡養著豬的管聰，最大特點是「袖珍身材」。

紅星新聞報導，管聰的身高從10歲起定格在128公分。他在17歲因家庭經濟條件而輟學後選擇北漂，但8年期間因為身高，找工作處處碰壁，一度流落街頭。在北京，他加入「袖珍家族」QQ群，和一批同樣小個子的年輕人，在各個KTV推銷酒水，並因此結識妻子。

管聰（左二）和袖珍家族。（取材自紅星新聞）
管聰（左二）和袖珍家族。（取材自紅星新聞）

2017年，管聰帶著積蓄回到老家宜賓修房養豬，到今年初養到5、600頭，然而一場瘟疫全死了，「我現在一無所有，還欠著別人十多萬。」

今年夏末，管聰被一條抖音視頻吸引：「成都武侯區封閉式主播訓練營，99%主播都不是天生的，通過系統學習和實戰都可以訓練出來……」。管聰發送照片給對方，寫道：「我身高一米二八，想來上課。」對方很快要他來報到。「你這麼自信，又很有特點，肯定可以紅！」身高這項弱點，此時成為管聰的賣點。

訓練剛開始，公司就與管聰直接簽約，成為一名藝人，未來還要當主播。

管聰來訓練營一個月了，還沒有上線直播帶貨，但已經拍了數個「引流」段子。公司月初發表管聰的第一條短視頻，其中他身著西裝，挎著公文包，大搖大擺地走進「董事長」辦公室；突然，他把拖鞋踢向空中、公文包摔在地上，翻身爬上董事長辦公桌，而董事長也爬上桌子。兩人一高一矮，面對面拚起舞技來。

管聰（右）和董事長跳舞視頻。（取材自紅星新聞）
管聰（右）和董事長跳舞視頻。（取材自紅星新聞）

「簽個30000000的單子就這麼豪橫了？當初看他挺不容易就留下了他，你們說要開除嗎？」視頻配文如此寫著。抖音點擊量達到800多萬。

管聰計畫未來要靠直播賺錢還債，希望在成為網紅後，把家鄉的竹筍、小龍蝦、香腸臘肉賣到全國。他還打算在粉絲數量過50萬時，把在外打工的妻子也接回四川。

抖音 北京 工作

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