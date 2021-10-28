北大31歲考古博士 四川考察藏傳佛教壁畫 墜崖身亡

劉拓熱愛文物古跡和與之相關的旅行。（取材自封面新聞）

青年考古學者、北京 大學考古文博學院博士劉拓，27日傳出在四川馬爾康市甲扎爾甲山考察洞窟壁畫過程中，墜崖去世，年僅31歲。消息傳出後，國內出版界、文博學界為之震驚，紛紛表示痛惜。

封面新聞、南方都市報報導，劉拓1990年出生於雲南昆明，2008年入讀北京大學元培學院第一個跨學科專業——古生物專業，研究地質年代中已幾乎絕滅的生物，如三葉蟲、恐龍和猛瑪象等，因為「8年只招6屆、每屆學生僅1人」，被稱作「北大最高冷專業」，劉拓也曾是該專業「六代單傳」之一。

從北大古生物專業畢業後，劉拓曾進入北大考古文博學院攻讀博士，後任蘭州文理學院旅遊學院酒店管理系副教授。據北京大學出版社介紹，劉拓曾前往過30多個國家和全國將近700個縣，到訪200多處世界遺產和1500多處全國重點文物保護單位。

劉拓生前既是考古學者，也是旅行達人。（取材自極目新聞）

2015年夏天，劉拓曾在伊拉克尋訪古蹟 時被扣押，經中國大使館 努力，劉拓被扣押14天後平安獲釋，此事曾引起國內高度關注。他的老師說：「他去那邊是覺得戰爭讓文明古蹟逐漸消失，如果不看，有生之年這些東西就沒了。」

劉拓出事的甲扎爾甲山洞窟壁畫，位於馬爾康市白灣鄉大石凼村的甲扎爾甲山南麓山腰處，為一天然岩石洞穴；洞內殘存佛塔一座，東西二壁及佛塔四周均繪有大量的佛教壁畫。此處是研究明清時期川西北高原藏傳佛教的繪畫藝術，和藏傳佛教歷史的重要文物實物資料，2013年3月被列為第七批全國重點文物保護單位。

甲扎爾甲山洞窟壁畫位於馬爾康市白灣鄉大石氹村甲扎爾甲山南麓山腰處，圖中綠色圈線處為洞窟位置。（取材自新民晚報）

據馬爾康市政府工作人員表示，劉拓一行四人前往考察，其中三人因路險折返，劉拓獨自前行，26日20時40分左右搜救隊發現墜崖的劉拓，當時他傷勢嚴重，人已失去意識，經搶救無效死亡。