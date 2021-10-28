北大31歲考古博士 四川考察藏傳佛教壁畫 墜崖身亡
青年考古學者、北京大學考古文博學院博士劉拓，27日傳出在四川馬爾康市甲扎爾甲山考察洞窟壁畫過程中，墜崖去世，年僅31歲。消息傳出後，國內出版界、文博學界為之震驚，紛紛表示痛惜。
封面新聞、南方都市報報導，劉拓1990年出生於雲南昆明，2008年入讀北京大學元培學院第一個跨學科專業——古生物專業，研究地質年代中已幾乎絕滅的生物，如三葉蟲、恐龍和猛瑪象等，因為「8年只招6屆、每屆學生僅1人」，被稱作「北大最高冷專業」，劉拓也曾是該專業「六代單傳」之一。
從北大古生物專業畢業後，劉拓曾進入北大考古文博學院攻讀博士，後任蘭州文理學院旅遊學院酒店管理系副教授。據北京大學出版社介紹，劉拓曾前往過30多個國家和全國將近700個縣，到訪200多處世界遺產和1500多處全國重點文物保護單位。
2015年夏天，劉拓曾在伊拉克尋訪古蹟時被扣押，經中國大使館努力，劉拓被扣押14天後平安獲釋，此事曾引起國內高度關注。他的老師說：「他去那邊是覺得戰爭讓文明古蹟逐漸消失，如果不看，有生之年這些東西就沒了。」
劉拓出事的甲扎爾甲山洞窟壁畫，位於馬爾康市白灣鄉大石凼村的甲扎爾甲山南麓山腰處，為一天然岩石洞穴；洞內殘存佛塔一座，東西二壁及佛塔四周均繪有大量的佛教壁畫。此處是研究明清時期川西北高原藏傳佛教的繪畫藝術，和藏傳佛教歷史的重要文物實物資料，2013年3月被列為第七批全國重點文物保護單位。
據馬爾康市政府工作人員表示，劉拓一行四人前往考察，其中三人因路險折返，劉拓獨自前行，26日20時40分左右搜救隊發現墜崖的劉拓，當時他傷勢嚴重，人已失去意識，經搶救無效死亡。
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