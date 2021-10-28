我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／中國測試極音速飛彈 美國新的「史普尼克」危機？

紐約州檢察長詹樂霞將選州長 未來幾日內宣布

北大31歲考古博士 四川考察藏傳佛教壁畫 墜崖身亡

中國新聞組／綜合28日電
劉拓熱愛文物古跡和與之相關的旅行。（取材自封面新聞）
劉拓熱愛文物古跡和與之相關的旅行。（取材自封面新聞）

青年考古學者、北京大學考古文博學院博士劉拓，27日傳出在四川馬爾康市甲扎爾甲山考察洞窟壁畫過程中，墜崖去世，年僅31歲。消息傳出後，國內出版界、文博學界為之震驚，紛紛表示痛惜。

封面新聞、南方都市報報導，劉拓1990年出生於雲南昆明，2008年入讀北京大學元培學院第一個跨學科專業——古生物專業，研究地質年代中已幾乎絕滅的生物，如三葉蟲、恐龍和猛瑪象等，因為「8年只招6屆、每屆學生僅1人」，被稱作「北大最高冷專業」，劉拓也曾是該專業「六代單傳」之一。

從北大古生物專業畢業後，劉拓曾進入北大考古文博學院攻讀博士，後任蘭州文理學院旅遊學院酒店管理系副教授。據北京大學出版社介紹，劉拓曾前往過30多個國家和全國將近700個縣，到訪200多處世界遺產和1500多處全國重點文物保護單位。

劉拓生前既是考古學者，也是旅行達人。（取材自極目新聞）
劉拓生前既是考古學者，也是旅行達人。（取材自極目新聞）

2015年夏天，劉拓曾在伊拉克尋訪古蹟時被扣押，經中國大使館努力，劉拓被扣押14天後平安獲釋，此事曾引起國內高度關注。他的老師說：「他去那邊是覺得戰爭讓文明古蹟逐漸消失，如果不看，有生之年這些東西就沒了。」

劉拓出事的甲扎爾甲山洞窟壁畫，位於馬爾康市白灣鄉大石凼村的甲扎爾甲山南麓山腰處，為一天然岩石洞穴；洞內殘存佛塔一座，東西二壁及佛塔四周均繪有大量的佛教壁畫。此處是研究明清時期川西北高原藏傳佛教的繪畫藝術，和藏傳佛教歷史的重要文物實物資料，2013年3月被列為第七批全國重點文物保護單位。

甲扎爾甲山洞窟壁畫位於馬爾康市白灣鄉大石氹村甲扎爾甲山南麓山腰處，圖中綠色圈線處...
甲扎爾甲山洞窟壁畫位於馬爾康市白灣鄉大石氹村甲扎爾甲山南麓山腰處，圖中綠色圈線處為洞窟位置。（取材自新民晚報）

據馬爾康市政府工作人員表示，劉拓一行四人前往考察，其中三人因路險折返，劉拓獨自前行，26日20時40分左右搜救隊發現墜崖的劉拓，當時他傷勢嚴重，人已失去意識，經搶救無效死亡。

四川省甲扎爾甲山洞窟壁畫。（取材自澎湃新聞）
四川省甲扎爾甲山洞窟壁畫。（取材自澎湃新聞）

北京 古蹟 大使館

上一則

神祕佛山機場 藏身荒野中對暗號再登機 8元票價飛北京

下一則

蔡英文證實美軍駐台 馬曉光：打擊台獨將不計成本

延伸閱讀

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院
樂高投資55億 四川建新樂園

樂高投資55億 四川建新樂園
費城華埠迎來“錦鯉” 百人重繪“樂園”

費城華埠迎來“錦鯉” 百人重繪“樂園”

曼哈頓華埠致敬李揚國壁畫揭幕 民代到場支持

曼哈頓華埠致敬李揚國壁畫揭幕 民代到場支持

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00

超人氣

更多 >
四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院
臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康

臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子
3柴犬自動排好隊討吃 網喊：我無限播放

3柴犬自動排好隊討吃 網喊：我無限播放