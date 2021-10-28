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「大手拉小手」中科院領導涉拿科研成果幫兒子升學

中國新聞組／北京28日電
父子倆關於「便攜式多組份氣體紫外現場分析儀」成果的外形對比。（取材自澎湃新聞）
父子倆關於「便攜式多組份氣體紫外現場分析儀」成果的外形對比。（取材自澎湃新聞）

中國科學院合肥物質科學研究院院長劉建國「兒子獲獎發明和父親研究所成果高度相似」的相關報導，引發輿論關注。

澎湃新聞報導，2015年，13歲的合肥劉姓初中生因發明便攜式霧霾檢測裝置，獲得第30屆全國青少年科技創新大賽三等獎，及多個省級、國家級獎項，並因此被合肥重點高中一六八中學錄取。

但有輿論質疑，該發明在名稱、工作原理、外觀方面，均與中科院合肥研究院安徽光學精密機械研究所2012年的一項科研成果高度一致。當時，劉建國任該所副所長，也是該科研成果所屬項目的主要完成人。

澎湃新聞報導，有媒體近日報導稱，劉建國利用自己和實驗室團隊的科研成果，供兒子獲獎升學

據報導，劉建國的兒子劉某陽當時的任課老師證實，該發明在研究過程中確實得到了劉建國的指導和幫助，「屬於『大手拉小手』，父親的項目他也可以參與，就相當於父親搞一點東西給他做。」

父子倆關於「便攜式多組份氣體紫外現場分析儀」成果的外形對比。（取材自紅星新聞）
父子倆關於「便攜式多組份氣體紫外現場分析儀」成果的外形對比。（取材自紅星新聞）

此外，2018年就讀合肥一六八中學的劉某陽，再次憑藉發明「酒駕安全激光快速篩查系統」，獲得了多個獎項，並獲國家專利。無獨有偶，該發明也與劉建國2011年所申請的國家專利「激光酒駕道邊在線監測系統」原理高度相似。劉某陽因此一度被認為是科技「神童」。

對此，劉建國回應稱，「不要只看外觀，去看看究竟有什麼不一樣。」

針對上述情況，中國科學院合肥物質科學研究院發表聲明稱，已迅速組織人員對此事進行調查。

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