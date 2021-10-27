中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

「中國 第一網紅」李子柒7月14日斷更，8月底在其社交帳號回覆「資本真的是好手段」，淪為「最慘打工人」的她，日前終於跟經理人杭州微念品牌管理有限公司撕破臉，與董事長劉同明對簿公堂；四川省綿陽市中級人民法院已立案受理。

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中國基金報報導，頂流李子柒已停更三個月，是她與她所屬的MCN機構杭州微念品牌公司產生分歧。據悉，微念是一家通過孵化與深度整合KOL（意見領袖）網絡，跨界新消費品牌的公司。股東信息顯示，四川子柒文化傳播公司由杭州微念品牌公司和李佳佳（李子柒）分別持股51%、49%。

有媒體報導，李子柒停更的原因是她近期陷入了與其簽約的網紅經紀公司（MCN）的股權糾紛。李子柒在各大視頻平台的粉絲總量過億，流量驚人，具有可觀的變現價值，由此產生的巨大利益由其背後的杭州微念所掌握。

報導稱，李子柒和杭州微念的合作採用網紅經濟中較為常見的模式，將打造IP和商品變現一分為二。子柒文化由李子柒本人日常運營，專注於內容本身，提供精品視頻製作來打造「李子柒」IP；而作為MCN機構的杭州微念則提供後台支持，全面負責李子柒消費品牌的推廣、變現和供應鏈 運營。

據市場分析，捧紅了李子柒，微念的油水自然也少不了。在這之後，微念迎來多輪融資 ，估值也水漲船高。報導說，如此強大的吸金能力，商業變現自然就成了重中之重。2018年，李子柒官方旗艦店正式上線，螺螄粉、藕粉、米糕、牛肉醬、蛋黃酥等店內在售的多款產品都達到了100萬份以上的總銷量。

值得一提的是，這些產品中最爆的螺螄粉，其生產商是柳州的一家公司，這家公司由杭州微念持股70%，李子柒本人並不占有股份。而官方旗艦店、李子柒社交平台帳號的實控權也屬於杭州微念，也不屬於李子柒。

有分析稱，雖然李子柒是火遍全網的大IP，但她在公司裡的話語權並不大。作為李子柒IP的創始者、公司流量的最大貢獻者，李子柒本人卻未持有杭州微念的股權，無法獲益。

報導指出，李子柒所得的收益主要來自於她與杭州微念所簽署的合作分成合同，其分成比率恐怕也不高。李子柒未在廣告與直播進行變現的做法，並不利於她本人獲取分成收入，主要是培育了李子柒品牌的價值。而在現有的利益分配架構下，李子柒只能獲得分成收入，淪為「最慘打工人」，無法享受流量變現所在公司股權的增值，也就錯失了「李子柒」IP增值收益的最大部分。

業內人士分析稱，以人為核心的商業模式風險可見一斑，股權和利益分配機制本身有滯後性，面對網紅自身價值的快速變化，如果雙方缺乏溝通的智慧，兩敗俱傷幾乎是必然結局。

據報導，也有大V表示，李子柒還是主角，起碼應該是個大股東，你不能架空了她當工具人自己玩啊…全都商業化了，怎麼文化輸出呢？李子柒本身學識有限，你弄這個陷阱給她，雖然搶到了品牌和利益，但也失去了道義和回旋的餘地，上了法庭，法院把品牌判回去也是很正常的。