985博士媽被女兒逼哭 作業「幾個生字寫3小時」

視頻中，孩子抹著眼淚寫作業。（取材自微博）

最近，話題「博士研究生媽媽被女兒寫作業逼哭」衝上熱搜，江蘇的一位爸爸發視頻，表示四年級的女兒做作業，竟把身為985博士研究生的媽媽逼哭了，引起網友熱議。

東方網報導，視頻中，孩子抹著眼淚，媽媽則帶著哭腔說，「就幾個生字，寫了三個小時」「我都不想做她媽了」「我也想控制我自己，不想罵她……」。發視頻的爸爸表示，孩子媽是985博士研究生，他自己也是專科生，「居然被女兒寫作業逼哭了！」

來源：YouTube

另據搜狐報導，熱搜話題裡，不少網友都表示感同身受，許多人把矛頭指向學校和老師，認為是老師留的作業太多、太難，才使得孩子作業做不完，家長跟著崩潰。有網友表示：「不怪孩子，只是現在教的知識超過了孩子這個年齡該接受的范圍，普遍現象。」還有網友現身說法：「我們家孩子2年級，天天作業寫到12時！」

視頻中，孩子抹著眼淚寫作業。（取材自微博）

還有人說，這事得怪孩子爸爸；雖然媽媽是「堂堂博士」，爸爸只是一個「專科生」，可能女兒的智商遺傳爸爸的更多，所以媽媽是985博士也沒用。

網路上也有聲音認為，孩子的作業只是區區幾個生字而已，花了這麼長時間做作業，最大可能是做事拖延，而家長也沒有及時督促，「根本怪不上老師」。