女博主穿便服在車諾比打卡 網：問現在流行「輻媛」？

一名博主在社交平台分享一組穿著便服在車諾比的打卡照，引發關注。(取材自觀察者網)

近日，某博主在社交平台分享的一組車諾比打卡照引發關注，該博主稱其參加當地旅行團，來到「世界上最危險的旅行地之一」，「徒步三天兩夜穿越普里皮亞季小鎮」。照片中，其穿著便服在幾處遺跡前合影。該帖發布後引發熱議，有網友質疑博主不穿防護服的行為，並認為其不應該宣傳這種地方，可能造成誤解、吸引更多人無防護前往。

觀察者網報導，一名粉絲達9萬的博主近日在微博發布打卡車諾比的組圖，稱自己徒步三天兩夜，踏入車諾比後手機 信號時有時無，「蓋格探測儀的警報聲此起彼伏，幾處輻射量高達30+μSv（微希沃特）」。

照片中，該博主身穿便服在幾處廢棄建築物前留影，包括著名的核「石棺」，該行為隨後引發熱議。

據報導，有網友對此舉提出質疑，認為其應該穿著防護服，還有網友提醒其不應該宣傳這種地方，可能對他人造成誤解、吸引更多人無防護前往，「所以現在準備流行『輻媛』了嗎？下次應該去日本喝福島水了吧。」

該博主則回覆稱大部分時間自己穿著防護服，會找輻射量數值低的地方穿便服拍照，進去之前，有協議告知如何穿衣，需要帶什麽。

不過，也有部分網友稱，博主拍攝的照片增加了其對車諾比的了解。「怎麽動不動就上綱上線阿，車諾比又不是絕對禁區，很多地方確實可以不用穿防護服阿，旅遊的人也不少。」「事實上，皮普利亞季大部分能遊玩的場景，都已經被前蘇聯政府和軍隊清理過許多次了。」

1986年4月26日，位於烏克蘭 北部、距基輔140公里的車諾比核電站發生了世界上最嚴重的核事故，普里皮亞季城因此被廢棄。發生爆炸的電站第四號機組完全被毀，後被水泥封死，稱為「石棺」。爆炸發生後，當時的蘇聯政府以四號反應堆為中心，將30公里半徑內多數區域畫為禁區，撤走居民，用鐵絲網圍了起來。

但從2011年起，根據烏克蘭政府的決定，車諾比核電站事故地區對普通遊客開放。據中國 青年報2019年報導，烏克蘭當地旅行社推出了車諾比一日遊或兩日遊套餐，只有成年人可以報名參團。遊客需要簽署一份聲明，承諾會身著長衣長褲，不觸碰隔離區裡的任何物品，皮膚不與地面、草木、建築有任何接觸。在輻射量較高的地方，則都需穿防護服。