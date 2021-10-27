從小被欺負 長大當惡霸…內蒙23歲「王老虎」姦29女

王嶺曾經長期包房的賓館，多起強姦案在此發生。(取材自澎湃新聞)

內蒙古赤峰市一群平均年齡僅17歲的青少年，在兩年內犯下54起暴力案件，而主謀的王嶺年僅23歲，他因強姦29位女性、滋事鬥毆、強制猥褻等10多項罪名，被一審判處死刑。然而，綽號「王老虎」的王嶺其實從小是班上邊緣人，常被欺負，長大後卻成為當地有名的惡霸，常帶著一群小弟到處尋釁欺凌弱者。

澎湃新聞報導，王嶺出生於去年才「脫貧」的赤峰市巴林左旗林東鎮，當地的學生幾乎人人都知道他。王嶺年紀輕輕卻已經有自己經營的休閒吧，在林東多間學校有幫派 ，小弟眾多且打架厲害，無人敢惹。

不過，王嶺老家的親友卻表示，王嶺以前在學校常常被人欺負。王嶺母親說，兒子曾經哭著對她說中學時被人當眾脫掉褲子，高年級同學更用刀劃破他最心愛的羽絨服；就連被王嶺欺負的受害者也在調查中表示，王嶺上學時是班級中最容易被欺負的人，人也比較邋遢，但後來像變了一個人似的，對以前曾經欺負自己的人展開報復，「甚至讓從前欺負他的人跪碎酒瓶」。

林東鎮老城區多處建築外牆上被噴塗上「美女服務」、「小姐包夜」等字樣。(取材自澎湃新聞)

報導稱，根據調查，王嶺在林東鎮的多所初高中建立幫派，與前任「老大」爭奪地盤，雙方多次因此聚眾鬥毆，後來王嶺透過對學生「滲透」和「管理」，並收取保護費，逐步奪權。

除此之外，王嶺更犯下多起強姦案，受害的29名女性中，有28人還是未成年。根據赤峰市檢察院指控，2017年8月至2019年5月期間，王嶺等19名被告犯下45起強姦罪行，受害者甚至包括14歲以下的女童。不過，在警方偵破案件前，29名受害者中無人報案，後續也無人提出民事賠償，更有多人在事後陷入抑鬱，選擇輟學和自殘。

王嶺則否認強姦指控，堅稱是兩情相悅。但根據受害人陳述，王嶺將女孩帶回家裡或賓館後，會先給她們看一段自己毆打別人的影片，接著拿出「手槍」威脅女方就範。

報導指，針對此案，內蒙古自治區赤峰市法院本月中旬做出一審判決，除了王嶺被判處死刑，其餘18名被告分別被判囚1年半至18年半不等。王嶺等五名被告繼續出上訴，該案在內蒙古高院 二審開庭，目前尚未宣判。