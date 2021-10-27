8萬割包皮…河北男切片發紫 控醫「就用一盞紅燈照射」

男子做割包皮手術，提供帳單明細，懷疑醫院有診療疏失。(取材自澎湃新聞)

割包皮是許多男性必經的常見小手術，理論上不需要花太多錢與時間進行，但河北一位孫先生控訴，他早前在唐山同仁醫院做割包皮手術，前前後後竟然花了8萬多元（人民幣，下同，約1萬2600美元），懷疑醫院在診療過程中有疏失。對此，接手同仁醫院的站前醫院表示，孫先生的病歷已經遺失，還需要再確認才有辦法了解詳細情況，若真有疏失，會賠償孫先生。

澎湃新聞報導，孫先生指控，他2019年3月時到同仁醫院做包皮環切手術，費用是3900元。然而，手術進行到一半，醫師突然跟他說他的包皮切片呈紫色，表示內部已經嚴重感染，需要消炎並進一步治療，還讓孫先生看了一眼切片。孫先生同意後續治療的建議，割包皮手術完成後，依照醫師指示找負責後續治療的何主任看診。

孫先生回憶，當時何主任告訴他：「目前情況很嚴重，感染有擴散的跡象，必須進行紅光治療，否則會有後遺症影響自身功能。」不過何主任並沒有再對他進行任何檢查，直接要求他立即進行每次7000元的紅光治療。

孫先生控訴，所謂的紅光治療，就是用一盞紅燈照射手術部位，沒有任何感覺，每照一次就要花7000多元。

想不到在紅光治療後，何主任又表示孫先生罹患了前列腺炎，必須立刻治療，否則後果嚴重。最後孫先生在2019年3月23日到3月27日這段時間內，在同仁醫院花了總共8萬6430元的醫藥費。

報導說，直到今年10月，孫先生在網路上看到新聞報導與他的遭遇類似的事件後，他懷疑當初在手術台上看到的「紫色切片」是因為塗了碘伏，於是向媒體投訴。

不過，由於同仁醫院已在2019年11月倒閉，由站前醫院接手。站前醫院醫務處詹主任受訪表示，孫先生的手術屬於同仁醫院的「歷史遺留問題」，當時的病歷已經找不到，需要聯繫原同仁醫院才能獲得患者手術的具體信息。

詹主任也表示，一般包皮環切手術不應該花費8萬多元，一定是在後續治療中產生了高額的費用，他已經聯繫原同仁醫院負責人，若真有醫療不實的狀況，將會賠償孫先生。