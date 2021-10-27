月內第2宗滅門血案 村支書全家5口被殺 兇手跳江逃

發生滅門血案的村子。(取材自封面新聞)

湖北武漢 市蔡甸區一名張姓代理村支書全家五口，25日凌晨遭一名高姓嫌犯持刀行凶致死，嫌犯在20分鐘內殺5人之後，又殺死一名駕駛劫車逃逸，中途又撞死一名路人後跳江，目前下落不明，警方正全力搜尋中。

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這是繼福建莆田日前發生嫌犯歐金中因遭受不公待遇，涉嫌憤而動手滅門的血案後，又一樁死傷人數更多的血案。加上死者為基層官員全家，再度引發中國 社會關注。有學者分析指出，這反映中國官民關係緊張。

不過，這名高姓嫌犯的行凶動機目前不明。而他與張姓代理村支書及家人之間的關係，以及是否因政務推動或涉及私人恩怨而種下殺機，至今動機也未明朗。

綜合媒體報導及蔡甸區公安 分局通報，現年39歲的高姓嫌犯，24日深夜前往武漢市蔡甸區消泗鄉一處村莊，持刀進入張姓代理村支書家中，先將村支書及其妻子殺害。村支書和老伴倒在客廳後，村支書的兒媳抱著未滿一歲的孩子下樓查看，也遭嫌犯殺害。

據報導，高姓嫌犯還進一步上樓，殺害另兩名幼童，其中一人死亡，另一人事後被發現尚有氣息，已送醫急救。而嫌犯逃跑後，先是攔劫一輛小轎車，並將駕駛殺害後駕車逃逸，中途又撞倒一名女路人，兩人均告不治。接報後，警方立即組織力量開展追蹤抓捕。25日早上6時，高姓嫌犯逃到武漢長江大橋上跳入江中，目前尚未尋獲。

報導指出，張姓代理村支書的族弟表示，他曾見到嫌犯進門，以為是來辦事洽公，20分鐘後就離去了，沒聽到異常動靜。直到深夜，有村民來找代理村支書但無人應門，推開門後才發現代理村支書夫婦倒臥客廳。

村民則指出，張姓代理村支書先前擔任村裡黨支部的小組長，負責防汛工作十多年，「任勞任怨受村民認可」，一年前因村支書空缺被臨時推選代理職務，今年即將退休。至於兇手，村民都表示不認識。

血案發生，有人爆料稱兇嫌也是該村村民，沒結婚，和父母同住，之前坐過很多年的牢，前不久剛從牢裡放出來；另據爆料，兇嫌承包的魚塘被徵收，但沒拿到錢就去找村支書了。此外，被殺的張姓村支書曾因違規領取救濟款問題而被調查，受到黨內嚴重警告，違紀資金被全額追繳。但以上訊息未獲證實，細節待警方通報。

自由亞洲電台報導，這宗案件已是本月第二宗的滅門慘案。熟悉中國國情的日本靜岡大學人類學教授楊海英分析，中國不時出現類似的案件，反映中國官民關係一直處於緊張狀態。他認為官民關係中沒有第三者為兩者作協調，很多時候民眾有冤無路訴，才不得已採取極端手法。

不過有別歐金中案，對於這宗滅門慘案，官媒暫未有任何評論，而網民的反應亦較兩極。有人狠批「只有惡魔才會無緣無故地殺人」，又斥同情疑犯的人是「三觀不正」；但亦有人說，「一個歐金中的事件解決不了，只有更多的冒出來」、 「要杜絕這些殺人案，首先要知道他為甚麼殺人」，認為是時候去反思導致這些問題出現的根本原因。