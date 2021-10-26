賭資2.5億美元 赴俄羅斯聚賭團夥142人被逮

俄羅斯「水晶虎宮殿」賭場。（取材自百度百科）

黑龍江省公安 廳在25日舉行的新聞發布會宣布，黑龍江、吉林兩省公安機關聯合偵破非法組織中國 公民赴俄羅斯濱海邊疆區「水晶虎宮殿」賭場跨境賭博案，抓獲犯罪嫌疑人142名，核查認定賭資16億元（人民幣，下同，約2.5億美元）。

黑龍江、吉林兩省公安機關聯合偵破非法組織中國公民赴俄羅斯「水晶虎宮殿」賭場跨境賭博案。（取材自品牌龍江）

新華社報導，2020年7月22日，警方在工作 中發現一條線索，涉及非法組織中國公民赴「水晶虎宮殿」賭場聚賭。

經調查，一個跨境賭博犯罪團夥浮出水面，其組織架構嚴密，犯罪手段多樣，「灰黑產業鏈」完整，危害極大。

「水晶虎宮殿」賭場開業以來，跨境賭博團夥通過承包賭場貴賓廳，以「熟人帶路」「旅遊參賭」等一系列方式，專門面向中國公民大肆招賭吸賭，嚴重影響兩國邊境穩定和人民利益。

黑龍江、吉林兩省聯合專案組輾轉國內12省30餘市抓捕取證，歷時9個月偵破該案。

警方查獲境內用於資金流轉的空殼公司18家、地下錢莊4個，為參賭人員提供服務的旅行社10家；抓獲犯罪嫌疑人142名，以「開設賭場罪」移送檢察機關審查起訴犯罪嫌疑人75名；查獲涉案銀行卡4416張，核查認定賭資16億元，扣押一批涉案資金。目前，此案正在進一步工作中。