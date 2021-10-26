「涼山兒想要化肥」博主把孩子臉弄髒賣慘 10萬網友被騙

影片中男童與兩妹妹衣著及身上均有汙漬。（視頻截圖）

在網路上，一段「做夢都想不到，孩子想要化肥」的影片，短短時間就獲得10萬人點讚及轉發。影片中，一名四川涼山的男童站在破舊的房屋前，說自己無父無母，平時要耕作及照顧弟妹，他最想要的是化肥，因為家中的肥料已用完了。沒想到，影片竟是假造的，博主為了搏眼球，不但刻意挑廢屋拍攝，還把小男孩的臉塗黑，博取同情。目前博主已刪片及道歉，並被依法傳喚。

眾新聞報導，這位博主名叫「呂先生涼山行」，影片全長3分多鐘，十歲的男孩站在一間爛屋前，額頭淤黑，衣服滿是泥濘。他的兩名妹妹則站在較遠處，衣著同樣骯髒。男孩對著鏡頭說，因為爸爸去世，媽媽改嫁，自己要耕田之餘，還要照顧兩個妹妹和一個弟弟。

被問到，「四兄弟姐妹如何生活？」男童表示，靠著「收玉米、種樹、收土豆，收了再做飯給他們（弟妹）上課吃。」博主問他想要什麼時，他想了一會說：「化肥和那些澆玉米的肥，現在家裡沒有肥料了。」由於呂先生車上沒肥料，最後只能送點衣物和文具給他。

這片段很快就獲得逾10萬點讚及轉發，不少人質疑，「為何脫貧後，還有人生活得那麼慘？」不過，涼山美姑縣政府在片段發布後翌日，就公布調查結果，指片段內容與事實嚴重不符。

微信視頻號博主刻意尋找破舊的閒置房拍攝。（取材自九派新聞）

當地政府稱，該男孩名叫吉克爾布，父親早逝，母親改嫁，家有四兄弟姐妹，目前跟嫲嫲一起生活，每人每月可獲631元（人民幣，下同，約98美元）政府補貼，又因為政府已將他們納入事實無人撫養兒童，每人每月將會再獲900元（約140美元）補貼。

當局又指，吉克爾布一家在村內有一套兩層高的搬遷安置房，但片段拍攝者特意叫男孩站在一間閒置屋前，又故意弄髒他的臉，讓他訴說自己「悲慘可憐的生活」。當局已傳喚呂先生，要求其公開道歉，及刪除相關虛假視頻。

當地電視台亦批評博主的行為：「奉勸那些為了漲粉，不惜弄虛作假的主播，正在成長中的孩子，不是你們擺拍獲利的道具，『涼山』二字，更不是你們的『流量密碼』。請不要為了一己私利，消費廣大網友的善意，抹黑了我們努力發展的成果。」