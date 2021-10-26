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前中國兵器工業集團前董事長尹家緒 涉受賄被批捕

記者陳政錄／北京26日電
前中國兵器工業集團黨組書記、董事長尹家緒涉嫌受賄。(取材自正義網)
前中國兵器工業集團黨組書記、董事長尹家緒涉嫌受賄。(取材自正義網)

中央整頓央企的大旗指向軍工業。據最高人民檢察院25日通報，前中國兵器工業集團黨組書記、董事長尹家緒涉嫌受賄、為親友非法牟利一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

通報指稱，日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、為親友非法牟利罪對尹家緒作出逮捕決定，該案正在進一步辦理中。

在此之前，中紀委於9月30日通報，經中央批准，中央紀委國家監委對尹家緒的嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

當時，中紀委指控，尹家緒喪失理想信念，背棄初心使命，與黨離心離德，搞「兩面派、做兩面人」，欺騙組織，處心積慮對抗組織審查；無視「中央八項規定」(「習八條」)精神，長期違規持有高爾夫球卡，癡迷打高爾夫球，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排等。

中紀委還稱，他組織觀念淡漠，不按規定報告個人有關事項，不如實向組織說明問題；貪婪自私，家風敗壞，「靠企吃企」，支持、縱容親屬違規經商謀取巨額利益，搞錢色交易；對巨額國有資產損失負有主要領導責任；大肆收錢斂財，利用職務便利在企業經營、款項結算等方面為他人牟取利益，並非法收受巨額財物；濫用公權力，將本單位的盈利業務交由親友經營牟取私利，致使國家利益遭受巨額損失。

通報還表示，尹家緒在18大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，按規定取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

尹家緒是在1996年進入軍工企業體系，從西南兵工局開始，再到2002年進入中國兵器裝備集團擔任副總經理，並任長安汽車董事長，到2010年進入前身為北方工業的中國兵器工業集團，於2013年到2018年任董事長一職，該公司是主要從事軍事裝備研發、生產、製造的特大型央企。

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