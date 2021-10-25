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現代武松？遊野生動物園闖禁區挑釁11虎 男子遭刑拘

中國新聞組／北京25日電
北京野生動物園說，擅闖禁區男子對展區內11隻白虎，不斷以語言和動作挑釁。(視頻截圖)
北京野生動物園說，擅闖禁區男子對展區內11隻白虎，不斷以語言和動作挑釁。(視頻截圖)

北京野生動物園日前發生一起離譜的非法闖入事件。一名遊客在行經白虎展區的自駕車輛上，突然違規下車，與在展區內的11隻白虎發生對峙，還不斷用語言、動作挑釁動物，所幸有隱蔽式防護設施阻攔，工作人員也即時帶離遊客，才沒有發生憾事。這名56歲江姓「現代武松」後來遭刑拘。

影音來源：YouTube

據網傳畫面明顯可見，一名身穿黑色輕便羽絨外套的男性遊客，擅自下車衝向虎群後，只見他趴坐在7隻白虎面前，嘴裡還發出聲音，但虎群中除了幾隻老虎饒有興致地看著男子外，大多不為所動。

據北京野生動物園通報，白虎展區位於自駕遊覽（區）內，23日下午，負責巡邏的工作人員發現有一名遊客，從自駕車輛上突然違規下車，不理睬工作人員的阻攔，加快腳步跑過防護坡後，便跳入展區隔離溝，還爬向展區內側，「與在展區內的11隻白虎發生對峙，不斷用語言、動作挑釁動物。」

園方稱，當時，工作人員一邊喊話要求闖入者不要亂動，一邊向動物投餵食物以轉移注意力，同時，因為展區內有多重安全防護設施設備，其中一道隱蔽式裝置起到了關鍵的防護作用，使闖入者與動物之間始終沒有發生實質性接觸。

最後，北京野生動物園在採取食物引誘、投擲鞭炮等方式將動物從展區內驅離後，工作人員便進入展區將闖入者制伏並帶離。

北京大興區警方稍早通報，該遊客自行下車擅闖白虎展區，嚴重擾亂公共場所秩序，經警方依法調查取證，目前行為人江男已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

對於男子的離譜舉動，有網友笑稱，「以為自己現代武松呢?」，也有人調侃是「腦子瓦特（指進水壞掉了，網路用語）了」、「其家人想要賠償吧」，並抨擊「不要禍害這些無辜動物好嗎」、「找老虎碰瓷」、「老虎都嫌棄他」。

北京野生動物園說，擅闖禁區男子對展區內11隻白虎，不斷以語言和動作挑釁。(視頻截...
北京野生動物園說，擅闖禁區男子對展區內11隻白虎，不斷以語言和動作挑釁。(視頻截圖)
北京野生動物園說，擅闖禁區男子對展區內11隻白虎，不斷以語言和動作挑釁。(視頻截...
北京野生動物園說，擅闖禁區男子對展區內11隻白虎，不斷以語言和動作挑釁。(視頻截圖)

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