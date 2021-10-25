紐約新市長唱中國國歌？華埠活動「被造謠」網上瘋傳

紐約市市長白思豪。（取材自觀察者網）

近日網路流傳一段聲稱是「新任紐約市 市長上任唱中國 國歌」的視頻，一位非裔男子在舞台上用中文演唱中國國歌，有網民轉傳時稱這是下一任市長候選人為拉攏當地華人選票而唱。不過據查證，視頻中的男子並不是紐約市市長候選人，只是一位在「中國日」活動上表演的演員。

觀察者網報導，這則視頻最早出現在本月19日，上傳者聲稱是「紐約新任市長在上任這天高唱中國國歌」。影片總長約一分半，內容是一個戶外活動場合，一位非裔男子抄著一口還算標準的普通話，激情昂揚地唱起中國國歌。

視頻很快就在網路上流傳開來，不過，有許多網民質疑，現任紐約市長明明就是一位白人，下一任紐約市市長也還未選出，質疑視頻內容涉偽造。

過了幾天，這則視頻又有了個新說法。有網友稱視頻中的男子其實是下一任市長候選人，紐約布魯克林區區長亞當斯 （Eric Adams），還煞有其事地分析稱亞當斯是為了獲得當地華人的好感和選票，才升中國國旗、唱中國國歌向華人選民示好。

但網民仍有疑問，雖然亞當斯的確與紐約市華人社區積極互動，但這視頻看來似乎不是那麼回事。況且紐約市長選舉還未到，現任市長仍是白思豪，舞台上的男子也不是亞當斯。

報導指出，經過查證，這段視頻其實是布魯克林區「八大道」唐人街在本月3日舉辦的「街坊節」及「中國日」活動，演唱中國國歌的是一位非裔演員，他當時其實也演唱了美國國歌。