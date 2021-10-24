未婚夫訂婚後失聯 百萬元彩禮變成一箱銀行點鈔券

百萬元彩禮打開竟變成一箱銀行的點鈔券。（央視畫面截圖）

2021年3月14日，是張萍（化名）和楊健（化名）訂婚的日子。然而，剛訂完婚，張萍的未婚夫楊健突然消失了，只給她留下了一箱彩禮；但百萬元彩禮打開竟是一箱銀行的點鈔券。

CCTV今日說法報導，張萍離異多年，獨自帶著兒子，在商海打拚的她，家境優越。當楊健走近她的生活時，她彷彿做了一場甜蜜的夢。兩人是通過婚戀網站認識的，楊健日常的噓寒問暖和甜言蜜語，一點一滴瓦解了張萍的心防。在網聊兩個月之後，2021年2月初，兩人確立戀愛關係。

據報導，楊健自稱自己是做白銀生意的，身價過億，有好幾處房產，並且一開始就向張萍坦白了婚史，說自己有兩段失敗的婚姻。楊健還帶張萍看他的房產，去他的老家，見他的親友，相處中的各種細節都讓張萍覺得很安心，兩人很是般配。

訂婚彩禮100多萬元，原來是詐騙。 （央視畫面截圖）

2021年3月14日，張萍和楊健選擇在這一天訂婚。按照當地習俗，訂婚時，男方向女方送上彩禮，然後女方再回禮，相當於雙方對這段關係的認可。當楊健提出要給張萍人民幣131萬4520元（約20.5萬美元）的現金作為彩禮，寓意著一生一世我愛你時，張萍既感到意外又覺得浪漫。

報導稱，訂婚當天，楊健將裝著131萬4520元現金的大行李箱送到張萍家裡。他給張萍看過箱子裡的錢後，便鎖上密碼鎖，還貼上喜慶的紅雙喜。楊健告訴張萍，不到結婚當天，箱子裡的彩禮錢不要提前取出，否則他們的婚姻會夭折。

收到彩禮後，為表示誠意，張萍立馬回贈131萬4520元的禮金給楊健，並開始憧憬兩人未來美好的婚姻生活。

張萍母親知道這一切後，仍然表示懷疑，她讓張萍立馬打開裝彩禮的行李箱檢查一下。當張萍打開箱子的那一瞬間，她徹底傻眼了。行李箱裡裝的根本不是現金，而是一疊一疊的銀行點鈔券。

報導指出，張萍仍然不知道哪裡出了問題，連忙聯繫楊健，而對方卻失聯了。於是，張萍到浙江省台州市公安 局黃巖分局城西派出所報案，直至這時，她仍以為楊健可能遭遇什麼困難，有難言之隱。

警方隨即展開調查，結果卻讓張萍大失所望，原來，楊健口中的房產、廠房、營業收入都是偽造的。且從2019年到2021年，楊健通過交友網站，同時交往著好幾個離異的中年女性，他將同樣噓寒問暖、甜言蜜語的話術複製黏貼，騙取對方的信任，然後再找機會下手詐騙 。