真的「媛媛」不絕！推銷媛賣車也賣肉 嬌喊「爸爸」

「二手車推銷媛」在直播帶貨中大打色情擦邊球。（視頻截圖）

中國 的「媛之亂」又冒出新熱點，繼佛媛、病媛、幼兒媛等各種「媛」之後，網路直播平台近日又現「二手車 推銷媛」。此媛為了賣車博眼球，往往衣著暴露、搔首弄姿，用各種撩人的姿勢和具有挑逗性的言語誘人買車打賞，大打色情擦邊球。

極目新聞報導，與以往二手車博主幾乎清一色是男性有所不同，平台上出現了一些衣著暴露的年輕女子推銷二手車。部分營銷短視頻情節大膽露骨，包含一些軟色情內容。還有個別女主播在直播間裡，對打榜第一的粉絲頻頻嬌喊「爸爸」。

在短視頻平台出現了一些衣著暴露的年輕女子在推銷二手車的視頻，女子在視頻中擺出各種性感撩人的姿勢賣車。（取材自抖音）

有網友將這些女主播戲稱為「二手車推銷媛」，呼籲有關部門大力整治，平台也應盡好審核義務。一名二手車商說，通過暴露身體來吸引流量，這種打色情擦邊球的營銷行為，拉低了整個行業的層次，使外界以為只要搔首弄姿就可以賣車，對二手車行業產生了一定的誤解，「二手車交易本質上是靠品質。」

另一名二手車商則表示，身邊不少同行也在探索這種美女直播的營銷模式，也確實獲得了不錯的流量，但如果通過「軟色情」方式來吸引流量則不合適。還有二手車商表示，「二手車推銷媛」專業知識有待加強，希望二手車行業最終能回到比品質、拚專業的正軌上來，而不是靠女主播露骨「賣肉」。

報導指出，法治日報曾報導，為整治直播平台低俗化的問題，專家曾提出四點建議。一是提高主播的准入門檻；二是直播平台應對違法違規內容和違反用戶協議的內容加大處罰力度；三是建立和落實主播黑名單制度；四是監管部門應該對違法違規行為加大懲處力度。