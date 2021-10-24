監視莆田血案嫌犯前妻 網友爆怒：趕盡殺絕

福建莆田持刀殺人案，嫌犯歐金中18日拒捕自殺後，他的前妻被控涉嫌包庇罪，當天即遭警方採取監視居住的強制措施。(取材自封面新聞)

福建莆田市日前發生一家五口2死3傷滅門血案，嫌犯歐金中18日拒捕自殺後，他的前妻被控涉嫌包庇罪，遭到警方監視居住。消息傳出後，在微博 引發網友群情激憤，痛批警方死無對證後，還要趕盡殺絕。

中央社報導，「網傳歐某中妻子涉嫌包庇罪」已有超過1.2億人閱讀，但疑似遭網管啟動維穩，沒有進入微博熱搜榜。

綜合陸媒此前報導，歐金中2017年向當地政府申請危房翻蓋獲准後，歐金中將舊房拆除，欲在原有土地上建新房。然而鄰居曾多次聯合附近居民阻撓歐金中建房，導致歐金中一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住6年。

歐金中曾向村委、各級政府、媒體反映建房受阻，但始終未得到解決。家屬還反映，村幹部曾在歐金中求助時向其索要財物。

歐金中18日拒捕死亡後，網路輿論仍要求徹查真相。官媒央視網此前也發表評論，指有關方面應調查是否存在基層幹部不作為的情況。

但真相未明前，微信 公眾號「陸火Media」近日上傳一張「指定居所監視居住通知書」，並指歐金中死亡當天，其前妻因涉嫌包庇罪，被仙游縣公安 局指定居所監視居住。文章引述知情人士透露，歐金中與前妻離婚不離家，歐金中藏匿期間，其前妻曾為他提供食物。

據天目新聞報導，對於歐金中前妻是否涉嫌包庇罪，莆田市公安局稱不知情，仙遊縣公安局尚未回應。

報導引述浙江靖霖律師事務所刑事律師黃洪連指出，由於歐金中生前是故意殺人案的嫌犯，可能被判處無期徒刑以上刑罰，對這樣的人窩藏、包庇的，屬於情節嚴重，最高可判處10年有期徒刑。

報導出爐後，引發網友群情激憤，在微博相關新聞討論串留言痛批當地警方死無對證後，還要趕盡殺絕，「他們也不怕人死了唯一害怕的就是人活著」；「人都死了，官員也安心了，還要把別人逼成什麼樣」；許多網友質疑「村霸惡匪又想栽贓嫁禍」。