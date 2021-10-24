我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

監視莆田血案嫌犯前妻 網友爆怒：趕盡殺絕

中國新聞組／北京24日電
福建莆田持刀殺人案，嫌犯歐金中18日拒捕自殺後，他的前妻被控涉嫌包庇罪，當天即遭警方採取監視居住的強制措施。(取材自封面新聞)
福建莆田持刀殺人案，嫌犯歐金中18日拒捕自殺後，他的前妻被控涉嫌包庇罪，當天即遭警方採取監視居住的強制措施。(取材自封面新聞)

福建莆田市日前發生一家五口2死3傷滅門血案，嫌犯歐金中18日拒捕自殺後，他的前妻被控涉嫌包庇罪，遭到警方監視居住。消息傳出後，在微博引發網友群情激憤，痛批警方死無對證後，還要趕盡殺絕。

中央社報導，「網傳歐某中妻子涉嫌包庇罪」已有超過1.2億人閱讀，但疑似遭網管啟動維穩，沒有進入微博熱搜榜。

綜合陸媒此前報導，歐金中2017年向當地政府申請危房翻蓋獲准後，歐金中將舊房拆除，欲在原有土地上建新房。然而鄰居曾多次聯合附近居民阻撓歐金中建房，導致歐金中一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住6年。

歐金中曾向村委、各級政府、媒體反映建房受阻，但始終未得到解決。家屬還反映，村幹部曾在歐金中求助時向其索要財物。

歐金中18日拒捕死亡後，網路輿論仍要求徹查真相。官媒央視網此前也發表評論，指有關方面應調查是否存在基層幹部不作為的情況。

但真相未明前，微信公眾號「陸火Media」近日上傳一張「指定居所監視居住通知書」，並指歐金中死亡當天，其前妻因涉嫌包庇罪，被仙游縣公安局指定居所監視居住。文章引述知情人士透露，歐金中與前妻離婚不離家，歐金中藏匿期間，其前妻曾為他提供食物。

據天目新聞報導，對於歐金中前妻是否涉嫌包庇罪，莆田市公安局稱不知情，仙遊縣公安局尚未回應。

報導引述浙江靖霖律師事務所刑事律師黃洪連指出，由於歐金中生前是故意殺人案的嫌犯，可能被判處無期徒刑以上刑罰，對這樣的人窩藏、包庇的，屬於情節嚴重，最高可判處10年有期徒刑。

報導出爐後，引發網友群情激憤，在微博相關新聞討論串留言痛批當地警方死無對證後，還要趕盡殺絕，「他們也不怕人死了唯一害怕的就是人活著」；「人都死了，官員也安心了，還要把別人逼成什麼樣」；許多網友質疑「村霸惡匪又想栽贓嫁禍」。

公安 微博 微信

上一則

北京施壓 習近平討論會 德國孔子學院取消

下一則

內蒙古爆疫 近萬遊客受困缺用藥

延伸閱讀

莆田命案嫌犯前妻遭監視居住 中國網路群情激憤

莆田命案嫌犯前妻遭監視居住 中國網路群情激憤
微博雖蒸發 黃明志「玻璃心」6天點閱破千萬

微博雖蒸發 黃明志「玻璃心」6天點閱破千萬
莆田滅門案 兇嫌拒捕自盡身亡…抓捕過程曝光

莆田滅門案 兇嫌拒捕自盡身亡…抓捕過程曝光
福建莆田刑案嫌犯拒捕自殺 社會同情要求繼續查

福建莆田刑案嫌犯拒捕自殺 社會同情要求繼續查

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
環球時報總編輯胡錫進形容，李雲迪過去幾天的遭遇，彷彿是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。(Getty Images)

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

2021-10-23 10:32

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」