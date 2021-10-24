驚見陌生男躲衣櫃 人夫揮刀直問 妻：來修水龍頭的

男主人葉某回家，打開房間衣櫃門，竟見一名男子蜷縮著身子躲在裡面。（取材自極目新聞）

廣西南寧市一名人夫，日前返家時發現臥室床鋪凌亂，衣櫃裡躲著一名陌生男子，因此懷疑對方與妻子偷情，躲在衣櫃裡的男子雖然不斷強調「只是來幫忙修水龍頭」，但人夫盛怒之下揮刀砍傷男子。整起事件被錄下，上傳到網路後引起熱議。

極目新聞報導，影片中人夫一手拿著手機 錄像，一手拿著刀怒喊「我今天殺掉你，我早就知道你們有一腿了，你是什麼意思？」衣櫃男解釋「我沒做什麼」，人夫質問「那你躲在衣櫃幹嗎」，男子小聲說「我是怕你」，又不斷求饒稱「你冷靜我就出來了」。

此時妻子抱著孩子在旁勸說「你到底想要幹嘛？把刀先放下好嗎？」並解釋衣櫃男是來修水龍頭的，但人夫仍不相信，對妻子哽咽痛罵，「兒子在家裡，妳都能做出這種事情來」。

影片曝光不久後，有聲稱知情者透露後續發展，指衣櫃男真的是來修水龍頭，還貼出疑似夫妻兩人撰寫的道歉信。

不過人夫說，自己因動手毆打衣櫃男，確實給對方賠了3000元錢。但網上流出的道歉信是偽造的，他不可能向對方道歉；更表示，他不相信妻子是自願和對方發生關係，仍想和妻子過下去。下一步考慮請律師打官司。

至於躲在衣櫃裡的男子，尚不知他的說法。

轄區派出所工作 人員稱，關於男子被捅傷，雙方已協調解決；情感糾紛問題，雙方可通過法律途徑維權。

來源：YouTube