紐時：北京當局藉嫖娼案打壓政敵 中網友：笑了

2019年，中國鋼琴家李雲迪在波蘭駐北京大使館領獎。 VISUAL CHINA GROUP, VIA GETTY IMAGES

鋼琴家李雲迪 在因嫖娼被行拘引發關注後，「紐約時報 」也對此關注，中媒報導，紐時先是讚美了李雲迪在鋼琴比賽中拿獎，隨後又將李雲迪本次嫖娼事件進行了一番「陰謀論」，宣稱這是「中國 政府對『政敵』的打壓」。如此說法，讓中國網友表示，看完直接笑出聲。

據網易新聞報導，紐時在簡單陳述完事實後，宣稱「因嫖娼被行拘」這種事兒在中國經常發生，「中國政府經常利用嫖娼指控來恐嚇『政敵』（political enemies）」，為了將鋼琴家李雲迪的身分與所謂政敵一詞劃上等號，紐時接著寫道，「目前，還不清楚為何李雲迪會被挑選出來」。

對於中國社交媒體上網友們對李雲迪事件的震驚，「紐約時報」也進行了報導。紐時指出，「最近，中國政府對藝術家採取了強硬立場試圖淨化文娛行業，但這其實是為了『追求政治目標』」。

文章最後，紐時採訪了一名研究中國法律的紐約大學法學教授，教授稱「這起案件缺乏透明度，讓人不安」。對於紐時的報導，中國網友早已見怪不怪，有網友表示，看完只想說「笑出聲……」

根據紐約時報刊登赫海威的評論，文章提到：一名用戶在微博上寫道：他多年積累的人氣，經過二三十年的努力，已經毀了。在中國最高領導人習近平的領導下，政府對藝術家採取了強硬立場，並且一直在努力「凈化」國家的文化環境，通常是為了追求政治目標。近幾個月來，當局一直在試圖控制中國喧囂的名人文化，並對名人崇拜和「飯圈」的危險發出警告。

文章也說，李雲迪在微博上擁有2000多萬粉絲，是中國電視台每年有數億人觀看的春節聯歡晚會的常客。今年，他在晚會上演奏了愛國歌曲「我愛你中國」。他以鋼琴家的身分成名，在西方，人們有時只用他的名字雲迪來稱呼他。但在中國，他最近因為出演真人秀節目而更加出名，其中包括「披荊斬棘的哥哥」，在這個節目中，男明星們通過競爭組建一個表演團體。在李雲迪被拘留的消息傳開後，周四，該節目的幾集從中國互聯網上被刪除。